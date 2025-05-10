А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 09:46
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
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