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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 тра, 2025 09:46
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:02
akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
зі свинини халяль
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Faceless
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:07
akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
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Vadim_
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:23
Vadim_ написав: akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
Где Турецкая лира, где флудер барабашов
и где там "Еміграція, заробітчанство
"?
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akurt
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