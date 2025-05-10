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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2773277427752776
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 09:46

А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:02

Еміграція, заробітчанство

akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
зі свинини халяль
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:07

  akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:23

  Vadim_ написав:
  akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?

Где Турецкая лира, где флудер барабашов и где там "Еміграція, заробітчанство"?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 15:29

  akurt написав:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?

Где Турецкая лира, где флудер барабашов и где там "Еміграція, заробітчанство"?

Це питання до мене?
Vadim_
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  #<1 ... 2773277427752776
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