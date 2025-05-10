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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 тра, 2025 09:46
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:02
akurt написав:А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
зі свинини халяль
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Faceless
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:07
akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
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Vadim_
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:23
Vadim_ написав: akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
Где Турецкая лира, где флудер барабашов
и где там "Еміграція, заробітчанство
"?
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:29
akurt написав: Vadim_ написав: akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?
Где Турецкая лира, где флудер барабашов
и где там "Еміграція, заробітчанство
"?
Це питання до мене?
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Vadim_
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:46
Якщо я не помиляюся, то саме Ви задали питання.
Тому до Вас.
Не всі дії людей є логічними. Є дії людей, які взагалі неможливо пояснити.
Наприклад, особисто Ви зайшли на Фінансовий форум України, щоби дізнатися - я так думаю, можлитво і помиляюся - щось корисне за темою "Еміграція, заробітчанство" і раптом прочитали дуже важливе епохальне повідомлення про те, що якась там валюта наблизилася до цифри "40"...
І вже на душі стало легше и попереду відкрилися великі перспективи.
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:50
akurt написав:
Якщо я не помиляюся, то саме Ви задали питання.
Тому до Вас.
Не всі дії людей є логічними. Є дії людей, які взагалі неможливо пояснити.
Наприклад, особисто Ви зайшли на Фінансовий форум України, щоби дізнатися - я так думаю, можлитво і помиляюся - щось корисне за темою "Еміграція, заробітчанство
" і раптом прочитали дуже важливе епохальне повідомлення про те, що якась там валюта наблизилася до цифри "40"...
І вже на душі стало легше и попереду відкрилися великі перспективи.
По чату не зрозуміло "хто на ком стоял", такой движок форума
или бездеятельность зрязарплатников
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Vadim_
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Додано: Суб 10 тра, 2025 15:55
akurt написав:
А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?
Прикольно.
Вы знаете где Чечеловка, де?
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Vadim_
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Додано: Суб 10 тра, 2025 16:27
Ну як же: пан барабашов
неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...
Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!
"
А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?
Загадка дня: навіщо це їм?
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 16:34
akurt написав:
Ну як же: пан барабашов
неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...
Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!
"
А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?
Загадка дня: навіщо це їм?
А вы де мешкаэте?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 10 тра, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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