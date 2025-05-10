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#<1 ... 2774277527762777> Додано: Суб 10 тра, 2025 09:46 А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. akurt

Повідомлень: 10844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3950 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:02 Еміграція, заробітчанство akurt написав: А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. зі свинини халяль зі свинини халяль Faceless

Модератор Повідомлень: 36075 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1486 раз. Подякували: 8192 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:07 akurt написав: А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане? Где Менора где Чечеловка и где там цыгане? Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:23 Vadim_ написав: akurt написав: А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане? Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?

Где Турецкая лира, где флудер барабашов и где там "Еміграція, заробітчанство"? Где Турецкая лира, где флудери где там ""? akurt

Повідомлень: 10844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3950 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:29 akurt написав: Vadim_ написав: akurt написав: А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?Прикольно.

Где Менора где Чечеловка и где там цыгане? Где Менора где Чечеловка и где там цыгане?

Где Турецкая лира, где флудер барабашов и где там "Еміграція, заробітчанство"? Где Турецкая лира, где флудери где там ""?

Це питання до мене? Це питання до мене? Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:46 Якщо я не помиляюся, то саме Ви задали питання.

Тому до Вас.



Не всі дії людей є логічними. Є дії людей, які взагалі неможливо пояснити.

Наприклад, особисто Ви зайшли на Фінансовий форум України, щоби дізнатися - я так думаю, можлитво і помиляюся - щось корисне за темою "Еміграція, заробітчанство" і раптом прочитали дуже важливе епохальне повідомлення про те, що якась там валюта наблизилася до цифри "40"...

І вже на душі стало легше и попереду відкрилися великі перспективи. akurt

Повідомлень: 10844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3950 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:50 akurt написав: Якщо я не помиляюся, то саме Ви задали питання.

Тому до Вас.



Не всі дії людей є логічними. Є дії людей, які взагалі неможливо пояснити.

Наприклад, особисто Ви зайшли на Фінансовий форум України, щоби дізнатися - я так думаю, можлитво і помиляюся - щось корисне за темою "Еміграція, заробітчанство" і раптом прочитали дуже важливе епохальне повідомлення про те, що якась там валюта наблизилася до цифри "40"...

І вже на душі стало легше и попереду відкрилися великі перспективи. Якщо я не помиляюся, то саме Ви задали питання.Тому до Вас.Не всі дії людей є логічними. Є дії людей, які взагалі неможливо пояснити.Наприклад, особисто Ви зайшли на Фінансовий форум України, щоби дізнатися - я так думаю, можлитво і помиляюся - щось корисне за темою "" і раптом прочитали дуже важливе епохальне повідомлення про те, що якась там валюта наблизилася до цифри "40"...І вже на душі стало легше и попереду відкрилися великі перспективи.

По чату не зрозуміло "хто на ком стоял", такой движок форума

или бездеятельность зрязарплатников По чату не зрозуміло "хто на ком стоял", такой движок форумаили бездеятельность зрязарплатников Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 15:55 akurt написав: А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?

Прикольно. А что, на Чечеловке цыгане продают работникам Меноры шаурму за турецкие лиры?Прикольно.

Вы знаете где Чечеловка, де? Вы знаете где Чечеловка, де? Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 16:27 барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...

Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"



А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?

Загадка дня: навіщо це їм? Ну як же: паннеодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?Загадка дня: навіщо це їм? akurt

Повідомлень: 10844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3950 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 16:34 akurt написав: Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...

Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"



А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?

Загадка дня: навіщо це їм? Ну як же: паннеодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?Загадка дня: навіщо це їм?

А вы де мешкаэте? А вы де мешкаэте? Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 10 тра, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2774277527762777> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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