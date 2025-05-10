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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2774277527762777
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:36

  Vadim_ написав:
  akurt написав:Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...
Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!" :lol:

А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?
Загадка дня: навіщо це їм?

А вы?

Признаюся чесно: мені так НЕ повезло.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:39

  akurt написав:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...
Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!" :lol:

А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?
Загадка дня: навіщо це їм?

А вы?

Признаюся чесно: мені так НЕ повезло.

Розумію . ви взагалі з Дніпра чі ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:55

У Вас широкий діапазон інтересів - при цьому самі не відповідаєте на жодне з простих питань.
Наприклад, чому на далекій і для багатьох невідомій Чечеловці людей хвилює не курс української гривні до долара, а курс далекої турецької ліри - навіть у Вас викликав неабиякий інтерес?
Цю важливо-життєву чи - не знаю як вірніше - "життєво-важливу" - новину дня на гілці про еміграцію було оприлюднено сьогодні досить рано (треба натиснути на картинку):
Зображення
Прямо пригадалася знаменита пісня групи "Без обмежень":
Бо без неї ніяк
Бо без неї ніяк
Бо без неї ніяк
Без неї просто не треба
Йому без неї ніяк
Бо без неї ніяк
Бо без неї ніяк
Без неї просто не треба
Йому без неї ніяк
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Семёныч, так как оно это, риэлтэрствоватьв Гасконии опизля позорного выдворения с Анталии?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:59

Давидович, там как оно это - после купленной у цыган шавермы за турецкие лиры - занял рабочее место на Донецком шоссе?
Вечер. Уже пора…
Погода хорошая. Сухо. Клиенты сейчас подтянутся…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:09

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Spain

Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.
Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).
За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).
Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.
Як він сказав: «З цим тут дуже складно».
Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.

Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.

Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…

P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»
Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.
Споглядаю далі за Іспанією.

пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 тра, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:11

А що саме ви пропонуєте «експропрііровать» і у яких @експропріаторів»?
Поділіться свіжою економіко-соціальною думкою.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 тра, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:12

akurt

А що саме ви пропонуєте «експропрііровать@


Нахалбудівські підвали під Києвом. На користь ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Да Семёныч, ЖЕЛЧЕгонный вы наш человище, ЖЕЛЧИ внутри вас на весь мордор с сахалином хватит...
барабашов
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  #<1 ... 2774277527762777
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