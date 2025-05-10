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akurt написав:Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно... Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"
А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара? Загадка дня: навіщо це їм?
akurt написав:Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно... Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"
А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара? Загадка дня: навіщо це їм?
У Вас широкий діапазон інтересів - при цьому самі не відповідаєте на жодне з простих питань. Наприклад, чому на далекій і для багатьох невідомій Чечеловці людей хвилює не курс української гривні до долара, а курс далекої турецької ліри - навіть у Вас викликав неабиякий інтерес? Цю важливо-життєву чи - не знаю як вірніше - "життєво-важливу" - новину дня на гілці про еміграцію було оприлюднено сьогодні досить рано (треба натиснути на картинку): Прямо пригадалася знаменита пісня групи "Без обмежень": Бо без неї ніяк Бо без неї ніяк Бо без неї ніяк Без неї просто не треба Йому без неї ніяк Бо без неї ніяк Бо без неї ніяк Без неї просто не треба Йому без неї ніяк
Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником. Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував). За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав). Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено. Як він сказав: «З цим тут дуже складно». Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.
Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.
Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…
P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.» Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло. Споглядаю далі за Іспанією.
Да, Гершомович, но зачем же так резко? Мне так приятно: я перешел дорогу к счастью обиженному, которому - как оказалось - никогда его не видя (!!!никогда!) и никогда (!!!) не имея с его пейсами никаких дел - (сплюнул через левое плечо три раза) испортил всю его жизнь. Всю единственную - выданную Богом - жизнь. Старайся дальше. Реально прикольно видеть, как опускаешься все ниже и ниже. На дно. В дерьмо и гной. Прикольно и приятно одновременно. Виват! Это дорогого стоит, Гершомович.
P.S. Я надеюсь, тебе заплатили за 6 месяцев активной флудерской @работы@ (хи-хи) на этой ветке. Я бы заплатил: веселил нас прикольно. Карцев и Ильченко - 21 век. Если не заплатили: потребуй оплаты. Каждое унижение должно оплачиваться. Не уверен я, но кажется в рюкзаке есть купюра в 50 турецких лир - попробую тебе передать в твою Чечеловку. Купишь у цыган шевурму. Начался твой убогий день привычной шевурмой от циган - и должен красиво и - главное - сытно закончиться. Пусть без мацы, карпа в сметане и фаршмака. Ну хоть так…