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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 тра, 2025 22:35
Щастя є!
Його не може не бути!
Як відомо, весь фінансовий форум України засХХв своїми нічними планами полюбити 13-ти річну громадянку Філіппін один справний легінь з Тернополя, який мріє про недосяжну пенсію.
Мрії збуваються! Саме час виповзати на світ Божий з нежитлового напівпідвалу в Бучі!
Перельоти в Манілу від €448 у два боки!
В декількох авіакомпаній з’явилися недорогі квитки на Філіппіни у 2025 році. Найдешевші перельоти є з Афін від Scoot, з Мілана від China Eastern та з Кишинева від FlyOne та Cebu Pacific.
Зауважити варто, що перельоти з Кишенева в Манілу виконують різні авіакомпанії з самостійною пересадкою в Дубай.
Боже! Ти є!
Збулося! Вся Україна завмерла!
Пан flyman відбуває на Філіппіни.
Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі!
Авіаквитки зручно шукати та купувати на tickets.lowcostavia.com.ua, kiwi.com або на сайті авіакомпанії авфакомпаній.
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akurt
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:41
akurt
Збулося! Вся Україна завмерла!
Пан flyman відбуває на Філіппіни.
Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі!
Вічно!! Це сенс життя Флайманів: жити як бомж і мріяти. Вже 11 мрійливих років.
А витратити 450 євро за квитки - це 4 місяці жити в підвалі і ні в чому собі не відмовлювати.
Є такий анекдот. на узбіччі біля платної дами зупиняється авто , і чоловік питає: «скільки коштує, якщо ти мені своєю рукою помастурбуєш?»
«20 доларів. Замовляєте?»
«Та ні, це я хотів порахувати, скільки я за останні 11 років зекономив»
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:52
Vadim_
Он с балки где еврейская слободка ниже Исполкомской была
Там где то в тех краях на Шпиндяка в самом низу в балке сама мама Кобзона после развода с его папой с Йосей жила в частном доме(снимала половину)
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