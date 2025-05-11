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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 тра, 2025 22:35
Як відомо, весь фінансовий форум України роками слідкував за нічними планами полюбити 13-ти річну громадянку Філіппін одним справним легінем з Тернополя.
Мрії збуваються: у декількох авіакомпаній з’явилися недорогі квитки на Філіппіни у 2025 році. Найдешевші перельоти є з Афін від Scoot, з Мілана від China Eastern та з Кишинева від FlyOne та Cebu Pacific.
Збулося! Вся Україна завмерла!
Пан flyman відбуває на Філіппіни.
Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі!
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 11 тра, 2025 03:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:41
akurt
Збулося! Вся Україна завмерла!
Пан flyman відбуває на Філіппіни.
Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі!
Вічно!! Це сенс життя Флайманів: жити як бомж і мріяти. Вже 11 мрійливих років.
А витратити 450 євро за квитки - це 4 місяці жити в підвалі і ні в чому собі не відмовлювати.
Є такий анекдот. на узбіччі біля платної дами зупиняється авто , і чоловік питає: «скільки коштує, якщо ти мені своєю рукою помастурбуєш?»
«20 доларів. Замовляєте?»
«Та ні, це я хотів порахувати, скільки я за останні 11 років зекономив»
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:52
Vadim_
Он с балки где еврейская слободка ниже Исполкомской была
Там где то в тех краях на Шпиндяка в самом низу в балке сама мама Кобзона после развода с его папой с Йосей жила в частном доме(снимала половину)
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Додано: Нед 11 тра, 2025 10:51
flyman написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Spain
Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.
Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).
За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).
Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.
Як він сказав: «З цим тут дуже складно».
Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.
Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.
Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…
P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»
Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.
Споглядаю далі за Іспанією.
пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували
Проблема поиска квартиры в Испании легко решается, выламываешь дверь в квартиру и заезжаешь, спасибо местным социалистам
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