Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2775277627772778 Додано: Суб 10 тра, 2025 22:35 Як відомо, весь фінансовий форум України роками слідкував за нічними планами полюбити 13-ти річну громадянку Філіппін одним справним легінем з Тернополя.



Мрії збуваються: у декількох авіакомпаній з’явилися недорогі квитки на Філіппіни у 2025 році. Найдешевші перельоти є з Афін від Scoot, з Мілана від China Eastern та з Кишинева від FlyOne та Cebu Pacific.



Збулося! Вся Україна завмерла!

Пан flyman відбуває на Філіппіни.

Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі! Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 тра, 2025 03:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10848 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3950 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 22:41 akurt





Збулося! Вся Україна завмерла!

Пан flyman відбуває на Філіппіни.

Женитися. Що йому ще робити, крім як оженитися… скільки ж можна писати всяку лабуду - сміттєву - нікому не потрібну - на цьому форумі!





Вічно!! Це сенс життя Флайманів: жити як бомж і мріяти. Вже 11 мрійливих років.



А витратити 450 євро за квитки - це 4 місяці жити в підвалі і ні в чому собі не відмовлювати.



Є такий анекдот.

на узбіччі біля платної дами зупиняється авто , і чоловік питає: «скільки коштує, якщо ти мені своєю рукою помастурбуєш?»

«20 доларів. Замовляєте?»

«Та ні, це я хотів порахувати, скільки я за останні 11 років зекономив» Вічно!! Це сенс життя Флайманів: жити як бомж і мріяти. Вже 11 мрійливих років.А витратити 450 євро за квитки - це 4 місяці жити в підвалі і ні в чому собі не відмовлювати.Є такий анекдот.на узбіччі біля платної дами зупиняється авто , і чоловік питає: «скільки коштує, якщо ти мені своєю рукою помастурбуєш?»«20 доларів. Замовляєте?»«Та ні, це я хотів порахувати, скільки я за останні 11 років зекономив» Hotab Повідомлень: 15049 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2385 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 22:52 Vadim_

Он с балки где еврейская слободка ниже Исполкомской была

Там где то в тех краях на Шпиндяка в самом низу в балке сама мама Кобзона после развода с его папой с Йосей жила в частном доме(снимала половину) барабашов

Повідомлень: 5045 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 10:51 flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.

Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).

За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).

Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.

Як він сказав: «З цим тут дуже складно».

Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.



Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.



Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…



P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»

Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.

Споглядаю далі за Іспанією. Еміграція, заробітчанствоNews from SpainПродовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.Як він сказав: «З цим тут дуже складно».Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.Споглядаю далі за Іспанією.

пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували

Проблема поиска квартиры в Испании легко решается, выламываешь дверь в квартиру и заезжаешь, спасибо местным социалистам Проблема поиска квартиры в Испании легко решается, выламываешь дверь в квартиру и заезжаешь, спасибо местным социалистам utestcom2

Повідомлень: 23 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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