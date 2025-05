Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2775277627772778> Додано: Суб 10 тра, 2025 16:36 Vadim_ написав: akurt написав: Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...

Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"



А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?

Загадка дня: навіщо це їм? Ну як же: паннеодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?Загадка дня: навіщо це їм?

А вы? А вы?

Признаюся чесно: мені так НЕ повезло. Признаюся чесно: мені так НЕ повезло. akurt

Повідомлень: 10847 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3951 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 16:39 akurt написав: Vadim_ написав: akurt написав: Ну як же: пан барабашов неодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...

Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"



А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?

Загадка дня: навіщо це їм? Ну як же: паннеодноразово на "київській гілці" пояснював не тільки мені, а й всім киянам. Я не киянин і то читав докладну інформацію та знаю... Ну не точно звісно...Приблизно як писав Гоголь: "Какой киевлянин не любит Чечеловку!"А Ви теж мешкаєте на Чечеловці? Там всі цікавляться курсом турецької ліри до долара?Загадка дня: навіщо це їм?

А вы? А вы?

Признаюся чесно: мені так НЕ повезло. Признаюся чесно: мені так НЕ повезло.

Розумію . ви взагалі з Дніпра чі ? Розумію . ви взагалі з Дніпра чі ? Vadim_

Повідомлень: 3788 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 16:55

Наприклад, чому на далекій і для багатьох невідомій Чечеловці людей хвилює не курс української гривні до долара, а курс далекої турецької ліри - навіть у Вас викликав неабиякий інтерес?

Цю важливо-життєву чи - не знаю як вірніше - "життєво-важливу" - новину дня на гілці про еміграцію було оприлюднено сьогодні досить рано (треба натиснути на картинку):



Прямо пригадалася знаменита пісня групи "Без обмежень":

Бо без неї ніяк

Бо без неї ніяк

Бо без неї ніяк

Без неї просто не треба

Йому без неї ніяк

Бо без неї ніяк

Бо без неї ніяк

Без неї просто не треба

Йому без неї ніяк У Вас широкий діапазон інтересів - при цьому самі не відповідаєте на жодне з простих питань.Наприклад, чому на далекій і для багатьох невідомій Чечеловці людей хвилює не курс української гривні до долара, а курс далекої турецької ліри - навіть у Вас викликав неабиякий інтерес?Цюдня на гілці про еміграцію було оприлюднено сьогодні досить рано (треба натиснути на картинку):Прямо пригадалася знаменита пісня групи "Без обмежень":Бо без неї ніякБо без неї ніякБо без неї ніякБез неї просто не требаБо без неї ніякБо без неї ніякБез неї просто не требаЙому без неї ніяк akurt

Повідомлень: 10847 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3951 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство Семёныч, так как оно это, риэлтэрствоватьв Гасконии опизля позорного выдворения с Анталии? барабашов

Повідомлень: 5041 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 18:59 Давидович, там как оно это - после купленной у цыган шавермы за турецкие лиры - занял рабочее место на Донецком шоссе?

Вечер. Уже пора…

Погода хорошая. Сухо. Клиенты сейчас подтянутся… akurt

Повідомлень: 10847 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3951 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 19:09 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.

Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).

За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).

Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.

Як він сказав: «З цим тут дуже складно».

Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.



Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.



Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…



P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»

Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.

Споглядаю далі за Іспанією. Еміграція, заробітчанствоNews from SpainПродовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.Як він сказав: «З цим тут дуже складно».Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.Споглядаю далі за Іспанією.

пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 тра, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 39482 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 19:11 А що саме ви пропонуєте «експропрііровать» і у яких @експропріаторів»?

Поділіться свіжою економіко-соціальною думкою. Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 тра, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10847 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3951 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 тра, 2025 22:52 Vadim_

Он с балки где еврейская слободка ниже Исполкомской была

Там где то в тех краях на Шпиндяка в самом низу в балке сама мама Кобзона после развода с его папой с Йосей жила в частном доме(снимала половину) барабашов

Повідомлень: 5041 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 10:51 flyman написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Продовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.

Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).

За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).

Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.

Як він сказав: «З цим тут дуже складно».

Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.



Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.



Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…



P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»

Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.

Споглядаю далі за Іспанією. Еміграція, заробітчанствоNews from SpainПродовжується епопея з «кинути якір» в Іспанії нашим ІТ-ником.Переїхав із Анталії, де має дві власні квартири (останні 10 років часу не гаяв, дурниць на Фінансовому форумі не писав та весь час інвестував).За планом як тільки вирішить питання з орендою квартири в Іспанії - переїде і родина (двоє дітей - тут теж часу не гаяв та дурниць на Фінансовому форумі не писав).Ну що, досі питання оренди квартири не вирішено.Як він сказав: «З цим тут дуже складно».Це при тому, що має офіційну роботу на території ЄС на підставі офіційного контракту.Мабуть, йому не повезло зустріти в Іспанії хватких та кмітливих українців, які є в Анталії: там наш українець втулив нашому українцю в оренду квартиру в так званому «закритому районі», миттєво змусив підписати Договір оренди, миттєво внести депозит та заставу - і після цього миттєво обіцяв оформити реєстрацію адреси @у чорта на кулічках» у «відкритому районі», де він нібито законно і швидко отримає картку Виду на прожиття в Туреччині.Це - «шахрайство» з місцем проживання/реєстрації адреси іноземцем майже завжди закінчується депортацією на 5 років, але хто ж про те розкаже наївному та довірливому новоприбулому…P.S. В Туреччині близько 1000 мікрорайонів міст занесено в список «закритих для поселення іноземців». Військових секретів там немає: просто кількість іноземців перевищила 25% мешканців. Як правило, це самі «солодкі» за критерієм «ЛЛЛ» мікрорайони з оптимальним співвідношенням параметрів. Градацію ввели в 2022 році, все із серії «Хто не встиг вчасно інвестувати реально копійки в нерухомість на березі Середземного моря, той нервово палить дешеві цигарки обабіч життя.»Як і в інших країнах, іноземець повинен проживати тільки там, де має реальне житло.Споглядаю далі за Іспанією.

пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували пора начинать експроприацію, Туреччина не гумова, понаїхало всяких, ціни підняли, ліру девальвували

Проблема поиска квартиры в Испании легко решается, выламываешь дверь в квартиру и заезжаешь, спасибо местным социалистам Проблема поиска квартиры в Испании легко решается, выламываешь дверь в квартиру и заезжаешь, спасибо местным социалистам utestcom2

Повідомлень: 23 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...

Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство Дюрі-бачі

Повідомлень: 5363 З нами з: 29.07.22 Подякував: 851 раз. Подякували: 624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор