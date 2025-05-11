Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2775277627772778 Додано: Нед 11 тра, 2025 12:50 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...

Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство Якщо ви схожі на свою аватарку, то нічого дивного Якщо ви схожі на свою аватарку, то нічого дивного Faceless

Модератор Повідомлень: 36088 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1486 раз. Подякували: 8195 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:01 В митниці та в прикордонній службі працюють люди, навчені психології.

В першу чергу вони звертають увагу на погляд очей, на те, як рухаються очі.

В другу чергу - на те, як «грають» руки.

Я думаю справа не в обличчі пана Дюрі-бачі, а в трохи нервовій поведінці та очах, які «бігають».

Треба спокійніше та впевненіше.

Мій один знайомий сказав, що митницю він проходить з «мордой кирпичем».

Погляд в «нікуди», вдалечінь.

Ну і НЕ дивиться (!) в очі митнику.

Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою.

І все буде добре. akurt

Повідомлень: 10847 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3951 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:05 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою. Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою.

А я дивлюсь завжди так: А я дивлюсь завжди так: Дюрі-бачі

Повідомлень: 5363 З нами з: 29.07.22 Подякував: 851 раз. Подякували: 624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:05 Re: Еміграція, заробітчанство там працюють неадекати, при всій повазі. я знаю одну малолетку прикордонницю, она в 20 лет мечтает стрелять украинцам по ногам и в спины. там вместо мозга - силиконовые губы



когда выезжали мои маленькие девочки, 4 годика, эти неадекватные психи, напугали их до усрачки. забегают в купе, ведут себя как нквд какое-то.

не ту границу защищаете Бетон

Повідомлень: 4940 З нами з: 17.12.22 Подякував: 178 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 тра, 2025 13:15 Бетон



когда выезжали мои маленькие девочки, 4 годика, эти неадекватные психи, напугали их до усрачки. забегают в купе, ведут себя как нквд какое-то.





Ми бачимо (притягуємо) собі подібних.

Я дуже часто перетинаю кордони.

Всі кордони України перетинались максимально просто , коректно і ввічливо.

«яка у вас підстава для виїзду? Можу я глянути документи? Вам потрібна печатка в паспорті?»

В ситуації з потягом не встаєш навіть з полиці. І сумки ніхто не дивиться. Взяли документи - через деякий час повернули.

Автобус звичайно всі виходять, можуть дивитись сумки.



На вʼїзді в Україну трусять неГромадян. Що правильно, бо в країні війна і хз з якою метою він заїжджає.

Окрема тема перетин кордонів чорних країн. Там всі хочуть грошей з білого , але ясна справа що нічого не отримують. Ми бачимо (притягуємо) собі подібних.Я дуже часто перетинаю кордони.Всі кордони України перетинались максимально просто , коректно і ввічливо.«яка у вас підстава для виїзду? Можу я глянути документи? Вам потрібна печатка в паспорті?»В ситуації з потягом не встаєш навіть з полиці. І сумки ніхто не дивиться. Взяли документи - через деякий час повернули.Автобус звичайно всі виходять, можуть дивитись сумки.На вʼїзді в Україну трусять неГромадян. Що правильно, бо в країні війна і хз з якою метою він заїжджає.Окрема тема перетин кордонів чорних країн. Там всі хочуть грошей з білого , але ясна справа що нічого не отримують. Hotab Повідомлень: 15047 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2386 раз. Профіль 2 3 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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