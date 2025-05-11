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Дюрі-бачі написав:Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили... Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство
В митниці та в прикордонній службі працюють люди, навчені психології. В першу чергу вони звертають увагу на погляд очей, на те, як рухаються очі. В другу чергу - на те, як «грають» руки. Я думаю справа не в обличчі пана Дюрі-бачі, а в трохи нервовій поведінці та очах, які «бігають». Треба спокійніше та впевненіше. Мій один знайомий сказав, що митницю він проходить з «мордой кирпичем». Погляд в «нікуди», вдалечінь. Ну і НЕ дивиться (!) в очі митнику. Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою. І все буде добре.
когда выезжали мои маленькие девочки, 4 годика, эти неадекватные психи, напугали их до усрачки. забегают в купе, ведут себя как нквд какое-то.
Ми бачимо (притягуємо) собі подібних. Я дуже часто перетинаю кордони. Всі кордони України перетинались максимально просто , коректно і ввічливо. «яка у вас підстава для виїзду? Можу я глянути документи? Вам потрібна печатка в паспорті?» В ситуації з потягом не встаєш навіть з полиці. І сумки ніхто не дивиться. Взяли документи - через деякий час повернули. Автобус звичайно всі виходять, можуть дивитись сумки.
На вʼїзді в Україну трусять неГромадян. Що правильно, бо в країні війна і хз з якою метою він заїжджає. Окрема тема перетин кордонів чорних країн. Там всі хочуть грошей з білого , але ясна справа що нічого не отримують.