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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...
Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство
Якщо ви схожі на свою аватарку, то нічого дивного
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:01

В митниці та в прикордонній службі працюють люди, навчені психології.
В першу чергу вони звертають увагу на погляд очей, на те, як рухаються очі.
В другу чергу - на те, як «грають» руки.
Я думаю справа не в обличчі пана Дюрі-бачі, а в трохи нервовій поведінці та очах, які «бігають».
Треба спокійніше та впевненіше.
Мій один знайомий сказав, що митницю він проходить з «мордой кирпичем».
Погляд в «нікуди», вдалечінь.
Ну і НЕ дивиться (!) в очі митнику.
Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою.
І все буде добре.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Прикордоннику - навпаки - дивиться - в упор, прямо в очі. Але без злоби. Мʼяко. З повагою.

А я дивлюсь завжди так: Зображення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

там працюють неадекати, при всій повазі. я знаю одну малолетку прикордонницю, она в 20 лет мечтает стрелять украинцам по ногам и в спины. там вместо мозга - силиконовые губы

когда выезжали мои маленькие девочки, 4 годика, эти неадекватные психи, напугали их до усрачки. забегают в купе, ведут себя как нквд какое-то.
не ту границу защищаете
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 13:15

Бетон

когда выезжали мои маленькие девочки, 4 годика, эти неадекватные психи, напугали их до усрачки. забегают в купе, ведут себя как нквд какое-то.


Ми бачимо (притягуємо) собі подібних.
Я дуже часто перетинаю кордони.
Всі кордони України перетинались максимально просто , коректно і ввічливо.
«яка у вас підстава для виїзду? Можу я глянути документи? Вам потрібна печатка в паспорті?»
В ситуації з потягом не встаєш навіть з полиці. І сумки ніхто не дивиться. Взяли документи - через деякий час повернули.
Автобус звичайно всі виходять, можуть дивитись сумки.

На вʼїзді в Україну трусять неГромадян. Що правильно, бо в країні війна і хз з якою метою він заїжджає.
Окрема тема перетин кордонів чорних країн. Там всі хочуть грошей з білого , але ясна справа що нічого не отримують.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

тут про "чесних європейців що платять податки" (насправді ні, відкриваючи-закриваючи щороку фірми)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:00

Re: Еміграція, заробітчанство

За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.
Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.
Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.
Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.
Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг


За аренду квартири дуже важко не платити податок. Бо дуже мало людей платить наліком, я таких взагалі не знаю. Прописка викликає проблеми. Той хто знімає в тебе хату, вбє її/не заплатить і ти нічого не зробиш, те ж саме і про тих орендує, нема договору, не повернеш гроші, не зробиш карту.
І податок там не такий великий.
Те що люди шукають кого б розвести якого українця, не повернути йому чинш і взяти в 3 зи більше це інша справа, такого багато.

Перекладачка полька? мабуть ні - це і відповідь, просіть фактуру. Якщо ціна ринкова і нал - Вас розводять.

Не зрозумів що за парковака, якщо це про ринок, то так, більшість беруть грошима, але офіційно вони місце проплатили, і за діяльність теж, далі про податки не знаю, але є поріг для такого доходу.


Нажаль, ось такі погляди у Україньців повально, а ще російська...
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:27

  BeneFuckTor написав:
  Бетон написав:За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.
Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.
Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг


За аренду квартири дуже важко не платити податок. Бо дуже мало людей платить наліком, я таких взагалі не знаю. Прописка викликає проблеми. Той хто знімає в тебе хату, вбє її/не заплатить і ти нічого не зробиш, те ж саме і про тих орендує, нема договору, не повернеш гроші, не зробиш карту.
І податок там не такий великий.
Те що люди шукають кого б розвести якого українця, не повернути йому чинш і взяти в 3 зи більше це інша справа, такого багато.

Перекладачка полька? мабуть ні - це і відповідь, просіть фактуру. Якщо ціна ринкова і нал - Вас розводять.

Не зрозумів що за парковака, якщо це про ринок, то так, більшість беруть грошима, але офіційно вони місце проплатили, і за діяльність теж, далі про податки не знаю, але є поріг для такого доходу.


Нажаль, ось такі погляди у Україньців повально, а ще російська...

Не платять в Ірландії.

Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.

Перекладачка полька.
Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.

Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі
Бетон
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