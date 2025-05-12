Додано: Пон 12 тра, 2025 09:18

Бетон написав: За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.

Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.

Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг

За аренду квартири дуже важко не платити податок. Бо дуже мало людей платить наліком, я таких взагалі не знаю. Прописка викликає проблеми. Той хто знімає в тебе хату, вбє її/не заплатить і ти нічого не зробиш, те ж саме і про тих орендує, нема договору, не повернеш гроші, не зробиш карту.І податок там не такий великий.Те що люди шукають кого б розвести якого українця, не повернути йому чинш і взяти в 3 зи більше це інша справа, такого багато.Перекладачка полька? мабуть ні - це і відповідь, просіть фактуру. Якщо ціна ринкова і нал - Вас розводять.Не зрозумів що за парковака, якщо це про ринок, то так, більшість беруть грошима, але офіційно вони місце проплатили, і за діяльність теж, далі про податки не знаю, але є поріг для такого доходу.Нажаль, ось такі погляди у Україньців повально, а ще російська...