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#<1 ... 2776277727782779 Додано: Пон 12 тра, 2025 12:07 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Доречі українцям. Дуже класні люди. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Як сказав мені один поляк, краще українцям здам: надовго, платять, і більш довіри дають, бо якщо поляк орендує то або на 3міс заїде або хз що це за чел що не може іпотеку взять, може й платити не буде)) Як сказав мені один поляк, краще українцям здам: надовго, платять, і більш довіри дають, бо якщо поляк орендує то або на 3міс заїде або хз що це за чел що не може іпотеку взять, може й платити не буде)) BeneFuckTor Повідомлень: 334 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Шикарна думка відірваної від життя людини.

І саме це мені подобається.

Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.

Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…

А тим часом люди діють і діють реально.

Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.

Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.

Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».

Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.

Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…



Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.

Все - з «нуля». Шикарна думка відірваної від життя людини.І саме це мені подобається.Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…А тим часом люди діють і діють реально.Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.Все - з «нуля».

Відірвані від життя - це власне Ви. З 2027 року ЄС повністю відмовляється від орківського газу. Також пошкоджено видубуток в Україні. Доведеться імпортувати газ не меше аніж по 500 дол за 1000 куб м, тобто по 26 грн / куб. м. з ПДВ мабуть для того, щоб продати цей газ за пільговою ціною тим, хто купив хатинку за 110 тис. доларів, зоб не змерзали бідненьнькі під час найкривавішої війни.

Це в той же час як в ЗСУ зп не змінювалася з початку 2023 року і зп військовослужбовця поза зоною бойових дій менше, аніж дівчини-баристи в кв'ярні... Відірвані від життя - це власне Ви. З 2027 року ЄС повністю відмовляється від орківського газу. Також пошкоджено видубуток в Україні. Доведеться імпортувати газ не меше аніж по 500 дол за 1000 куб м, тобто по 26 грн / куб. м. з ПДВ мабуть для того, щоб продати цей газ за пільговою ціною тим, хто купив хатинку за 110 тис. доларів, зоб не змерзали бідненьнькі під час найкривавішої війни.Це в той же час як в ЗСУ зп не змінювалася з початку 2023 року і зп військовослужбовця поза зоною бойових дій менше, аніж дівчини-баристи в кв'ярні... Denik Повідомлень: 3378 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 15:49 Ой, ці відірвані від життя пророки/прорицателі/гадалки…

Ну прямо дивно: про свою родину, про свою хату, про свою вулицю, про своє місто та про свою країну НІЧОГО не могли пророкувати…



Не хочу робити перелік поважних пророків, які витратили час свого дорогоцінного життя на прогнозування/пророцтво війни в Туреччині з курдами.

Зранку до вечора: десятки повідомлень.

І вгадували не тільки мацаючи кавову гущину, але й попіл спаленого в без місячну ніч кігтя лівої задньої лапи чорного кота, якого впіймали в дощову ніч.



А все 12 травня 2025 банально просто:

«Робітнича партія Курдистану РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння.»

Ой і пророки… газ закінчиться… нафта закінчится… вода закінчиться… кисень закінчиться…

І все налетить на Земну вісь…

Тіки так! (с). akurt

Повідомлень: 10852 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2776277727782779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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