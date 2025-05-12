Як сказав мені один поляк, краще українцям здам: надовго, платять, і більш довіри дають, бо якщо поляк орендує то або на 3міс заїде або хз що це за чел що не може іпотеку взять, може й платити не буде))
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 12 тра, 2025 15:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Відірвані від життя - це власне Ви. З 2027 року ЄС повністю відмовляється від орківського газу. Також пошкоджено видубуток в Україні. Доведеться імпортувати газ не меше аніж по 500 дол за 1000 куб м, тобто по 26 грн / куб. м. з ПДВ мабуть для того, щоб продати цей газ за пільговою ціною тим, хто купив хатинку за 110 тис. доларів, зоб не змерзали бідненьнькі під час найкривавішої війни.
Це в той же час як в ЗСУ зп не змінювалася з початку 2023 року і зп військовослужбовця поза зоною бойових дій менше, аніж дівчини-баристи в кв'ярні...
Додано: Пон 12 тра, 2025 15:49
Ой, ці відірвані від життя пророки/прорицателі/гадалки…
Ну прямо дивно: про свою родину, про свою хату, про свою вулицю, про своє місто та про свою країну НІЧОГО не могли пророкувати…
Не хочу робити перелік поважних пророків, які витратили час свого дорогоцінного життя на прогнозування/пророцтво війни в Туреччині з курдами.
Зранку до вечора: десятки повідомлень.
І вгадували не тільки мацаючи кавову гущину, але й попіл спаленого в без місячну ніч кігтя лівої задньої лапи чорного кота, якого впіймали в дощову ніч.
А все 12 травня 2025 банально просто:
«Робітнича партія Курдистану РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння.»
Ой і пророки… газ закінчиться… нафта закінчится… вода закінчиться… кисень закінчиться…
І все налетить на Земну вісь…
Тіки так! (с).
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