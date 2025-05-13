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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2775277627772778> Додано: Пон 12 тра, 2025 09:27 BeneFuckTor написав: Бетон написав: За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.

Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.

Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг За аренду квартир они тоже налоги не платят. На парковках в Польше с перепуганными глазами - наличка только. Переводчица тоже только нал.Я ещё по незнанию подумал, на кой черт они в банкомат просят снять, чего на карту нельзя.Европейский гестаповский рай. Ищут террористов и контрабандистов среди работяг



За аренду квартири дуже важко не платити податок. Бо дуже мало людей платить наліком, я таких взагалі не знаю. Прописка викликає проблеми. Той хто знімає в тебе хату, вбє її/не заплатить і ти нічого не зробиш, те ж саме і про тих орендує, нема договору, не повернеш гроші, не зробиш карту.

І податок там не такий великий.

Те що люди шукають кого б розвести якого українця, не повернути йому чинш і взяти в 3 зи більше це інша справа, такого багато.



Перекладачка полька? мабуть ні - це і відповідь, просіть фактуру. Якщо ціна ринкова і нал - Вас розводять.



Не зрозумів що за парковака, якщо це про ринок, то так, більшість беруть грошима, але офіційно вони місце проплатили, і за діяльність теж, далі про податки не знаю, але є поріг для такого доходу.





Нажаль, ось такі погляди у Україньців повально, а ще російська... За аренду квартири дуже важко не платити податок. Бо дуже мало людей платить наліком, я таких взагалі не знаю. Прописка викликає проблеми. Той хто знімає в тебе хату, вбє її/не заплатить і ти нічого не зробиш, те ж саме і про тих орендує, нема договору, не повернеш гроші, не зробиш карту.І податок там не такий великий.Те що люди шукають кого б розвести якого українця, не повернути йому чинш і взяти в 3 зи більше це інша справа, такого багато.Перекладачка полька? мабуть ні - це і відповідь, просіть фактуру. Якщо ціна ринкова і нал - Вас розводять.Не зрозумів що за парковака, якщо це про ринок, то так, більшість беруть грошима, але офіційно вони місце проплатили, і за діяльність теж, далі про податки не знаю, але є поріг для такого доходу.Нажаль, ось такі погляди у Україньців повально, а ще російська...

Не платять в Ірландії.



Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Перекладачка полька.

Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.



Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Не платять в Ірландії.Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.Перекладачка полька.Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Бетон

Повідомлень: 4961 З нами з: 17.12.22 Подякував: 181 раз. Подякували: 360 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 11:50 Дюрі-бачі написав: Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...

Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство

Первых понять можно: в стране вас, я так понимаю, особо ничего не держит? - а вот вторые... -- ваши коллеги как и в прошлый раз на самолете были? Первых понять можно: в стране вас, я так понимаю, особо ничего не держит? - а вот вторые... -- ваши коллеги как и в прошлый раз на самолете были? _hunter Повідомлень: 9632 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 12:07 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Доречі українцям. Дуже класні люди. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Як сказав мені один поляк, краще українцям здам: надовго, платять, і більш довіри дають, бо якщо поляк орендує то або на 3міс заїде або хз що це за чел що не може іпотеку взять, може й платити не буде)) Як сказав мені один поляк, краще українцям здам: надовго, платять, і більш довіри дають, бо якщо поляк орендує то або на 3міс заїде або хз що це за чел що не може іпотеку взять, може й платити не буде)) BeneFuckTor Повідомлень: 334 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Шикарна думка відірваної від життя людини.

І саме це мені подобається.

Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.

Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…

А тим часом люди діють і діють реально.

Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.

Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.

Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».

Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.

Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…



Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.

Все - з «нуля». Шикарна думка відірваної від життя людини.І саме це мені подобається.Людина живе категоріями «трансформаторноі будки», це просто цирк.Ну це на те в, аби щось писати на Фінансивому форумі України: то намагався вгадати кількість каміння на Марсі то переможця виборів в Венесуелі…А тим часом люди діють і діють реально.Інколи дивно. Отримав подробиці купівлі приватного будинка в Закарпатті на кордоні з Румунією.Купили люди. Які все життя прожили в 3-к Хрущов ці в які ніколи в житті не знали, що таке посадити розсаду помідорів, або як бризкати яблуню, або як обрізати грушу.Ніколи в житті не цікавилися трансформаторними булками або «цілими підстанціями».Витягли із шухляди накопичені 110 000$ так купили приватний готовий «під ключ» будинок.Для них це Еміграція - раніше все життя прожили на відстані в 1 500 км від обновки…Без всякого досвіду, без трансформаторних будок.Все - з «нуля».

Відірвані від життя - це власне Ви. З 2027 року ЄС повністю відмовляється від орківського газу. Також пошкоджено видубуток в Україні. Доведеться імпортувати газ не меше аніж по 500 дол за 1000 куб м, тобто по 26 грн / куб. м. з ПДВ мабуть для того, щоб продати цей газ за пільговою ціною тим, хто купив хатинку за 110 тис. доларів, зоб не змерзали бідненьнькі під час найкривавішої війни.

Це в той же час як в ЗСУ зп не змінювалася з початку 2023 року і зп військовослужбовця поза зоною бойових дій менше, аніж дівчини-баристи в кв'ярні... Відірвані від життя - це власне Ви. З 2027 року ЄС повністю відмовляється від орківського газу. Також пошкоджено видубуток в Україні. Доведеться імпортувати газ не меше аніж по 500 дол за 1000 куб м, тобто по 26 грн / куб. м. з ПДВ мабуть для того, щоб продати цей газ за пільговою ціною тим, хто купив хатинку за 110 тис. доларів, зоб не змерзали бідненьнькі під час найкривавішої війни.Це в той же час як в ЗСУ зп не змінювалася з початку 2023 року і зп військовослужбовця поза зоною бойових дій менше, аніж дівчини-баристи в кв'ярні... Denik Повідомлень: 3378 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 15:49 Ой, ці відірвані від життя пророки/прорицателі/гадалки…

Ну прямо дивно: про свою родину, про свою хату, про свою вулицю, про своє місто та про свою країну НІЧОГО не могли пророкувати…



Не хочу робити перелік поважних пророків, які витратили час свого дорогоцінного життя на прогнозування/пророцтво НА ЦІЙ ГІЛЦІ - про заробітчанство - про війну в Туреччині з курдами.

Зранку до вечора: десятки повідомлень.

Висловилися навіть ті, хто в житті не бачив курда та не знає, де на глобусі той континент/острів/материк/планета з тими курдами...



А все вирішилося 12 травня 2025 банально просто:

«Робітнича партія Курдистану РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння у рамках ініціативи примирення з Туреччиною після чотирьох десятиліть протистояння.» akurt

Повідомлень: 10846 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3952 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 тра, 2025 20:31 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Перекладачка полька.

Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.



Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.Перекладачка полька.Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?

Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. BIGor

Повідомлень: 9921 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1435 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 04:31 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Видно в мене лице дуже підозріле. Мало того, що українські прикордонники не хотіли випускати вже вдруге і знову влаштовували допит привиїзді, так ще й в Казахстані я єдиний з літака кого забрали на допит в окреме приміщення до працівника спецслужб, але врешті впустили...

Тому, напевно, еміграція поки що не для мене, тільки заробітчанство Якщо ви схожі на свою аватарку, то нічого дивного Якщо ви схожі на свою аватарку, то нічого дивного



Так и у Вас и аватарка и ник с лицом - закачаешься.

Так и у Вас и аватарка и ник с лицом - закачаешься. rjkz

Повідомлень: 17345 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8575 раз. Подякували: 5412 раз. Профіль 8 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 08:33 Re: Еміграція, заробітчанство



Хомякоид написав: Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.





Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.

Як на мене краще б придбав в Варшавському Можливо вже бачили відео про Джоні американця який купує квартири то в Харкові то в Києві.Куплена чергова квартира в Києві на Подолі за 55 тис. З 23 звилини.Як на мене краще б придбав в Варшавському Цікава думка колег з США, в тому числі rjkz flyman

Повідомлень: 39509 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 09:16 BIGor написав: Бетон написав: Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Перекладачка полька.

Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.



Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.Перекладачка полька.Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?

Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.

https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє. Bolt Повідомлень: 3458 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 09:21 Про питання пана Флаймана вище і Харків.

А що дивного?

«Цікавих людей» у світі багато.

Якось була публікація в пресі про когось дуже відомого чи письменника, чи актора - я імʼя забув, а факт памʼятаю - із США здається - йому чи для приколу, чи не для приколу подарували справжню класичну радянських часів фуфайку.

Я думаю, зараз вже більшість людей не уявляє, що це таке.

Так ось він дуже хвалив такий елемент одягу - бо то був «натурпродукт» - справжній котон і зверху, і в середині.



Зранку спілкувався з своїм студентським приятелем - Сашко сам робить ремонт в 3-к квартирі панельного будинка - під оренду готує.

То більшу частину робіт виконує сам. Ось дійшов до ванної кімнати вже. Буде укладати кахлі, які збереглися в гаражі з радянських часів - формат 15*15 см.

Теж гадаю вже наші люди забули, що це таке та ж чого робилося. Сказав, що в тій 3-к квартирі «Стены неровные от слова абсолютно. Пытался подровнять, но из-за конструкции оказалось невозможным». Сам він дуже кваліфікований інженер-будівельник.

Я йому сказав, що десь в 1995 році я переїхав в 2-к квартиру, то там один майстер так поклав саме такі кахлі, що можна було на виставку.

Так і тут: все від людини залежить.

Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт! akurt

Повідомлень: 10846 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3952 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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