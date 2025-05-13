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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:32

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.

Перекладачка полька.
Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.

Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?
Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.
https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS

Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:40

45% Україна це Европа!

  _hunter написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?
Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.
https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS

Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше.

Єслі чьо:
22%+18%+5%
= 45%
Україна це Европа!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:54

  flyman написав:Україна це Европа!

Не совсем.
Европейцы умеют различать налоги и страховые (пенсионные) взносы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:06

Еміграція, заробітчанство

News from Italy

Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні...
Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію.
Термінова робота в Італії!

Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні.
Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею.
Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів:
- бабуся ХОРОША.
- без котів, собак та дітей....
- спить по ночах - а не "линдає" та не кричить.
- умови прожиття ХОРОШІ.
- місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити...
- до моря на автобусі 20 хвилин.
- зарплатня 900 євро на місяць.

Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків...
Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...

Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торгові вже немає зовсім... Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
akurt
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  #<1 ... 2775277627772778
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