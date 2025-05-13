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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2775277627772778 Додано: Вів 13 тра, 2025 09:32 Bolt написав: BIGor написав: Бетон написав: Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Перекладачка полька.

Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.



Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.Перекладачка полька.Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?

Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.

https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки,

Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше. Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше. _hunter Повідомлень: 9632 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 09:40 45% Україна це Европа! _hunter написав: Bolt написав: BIGor написав: А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?

Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.

https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки,

Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше. Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше.

Єслі чьо:

22%+18%+5%

= 45%

Україна це Европа! Єслі чьо:22%+18%+5%= 45%Україна це Европа! flyman

Повідомлень: 39509 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 09:54 flyman написав: Україна це Европа! Україна це Европа!

Не совсем.

Европейцы умеют различать налоги и страховые (пенсионные) взносы. Не совсем.Европейцы умеют различать налоги и страховые (пенсионные) взносы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8191 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6430 раз. Подякували: 21510 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 10:06 Еміграція, заробітчанство



News from Italy



Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні...

Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію.

Термінова робота в Італії!



Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні.

Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею.

Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів:

- бабуся ХОРОША.

- без котів, собак та дітей....

- спить по ночах - а не "линдає" та не кричить.

- умови прожиття ХОРОШІ.

- місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити...

- до моря на автобусі 20 хвилин.

- зарплатня 900 євро на місяць.



Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків...

Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...



Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торгові вже немає зовсім... Треба їхати в Італію... чого ж і ні... akurt

Повідомлень: 10846 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3952 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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