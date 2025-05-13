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BIGor написав:А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше? Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.
Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні... Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію. Термінова робота в Італії!
Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні. Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею. Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів: - бабуся ХОРОША. - без котів, собак та дітей.... - спить по ночах - а не "линдає" та не кричить. - умови прожиття ХОРОШІ. - місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити... - до моря на автобусі 20 хвилин. - зарплатня 900 євро на місяць.
Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків... Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...
Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торгові вже немає зовсім... Треба їхати в Італію... чого ж і ні...