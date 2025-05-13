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BIGor написав:А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше? Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.
Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні... Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію. Термінова робота в Італії!
Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні. Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею. Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів: - бабуся ХОРОША. - без котів, собак та дітей.... - спить по ночах - а не "линдає" та не кричить. - умови прожиття ХОРОШІ. - місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити... - до моря на автобусі 20 хвилин. - зарплатня 900 євро на місяць.
Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків... Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...
Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торговлі вже немає зовсім... ФОП свій закрила. Та й так всі торгують без всяких там ФОПів... Податки платять же тільки боягузи! Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
akurt написав:Про питання пана Флаймана вище і Харків. А що дивного? «Цікавих людей» у світі багато. Якось була публікація в пресі про когось дуже відомого чи письменника, чи актора - я імʼя забув, а факт памʼятаю - із США здається - йому чи для приколу, чи не для приколу подарували справжню класичну радянських часів фуфайку. Я думаю, зараз вже більшість людей не уявляє, що це таке. Так ось він дуже хвалив такий елемент одягу - бо то був «натурпродукт» - справжній котон і зверху, і в середині.
Зранку спілкувався з своїм студентським приятелем - Сашко сам робить ремонт в 3-к квартирі панельного будинка - під оренду готує. То більшу частину робіт виконує сам. Ось дійшов до ванної кімнати вже. Буде укладати кахлі, які збереглися в гаражі з радянських часів - формат 15*15 см. Теж гадаю вже наші люди забули, що це таке та ж чого робилося. Сказав, що в тій 3-к квартирі «Стены неровные от слова абсолютно. Пытался подровнять, но из-за конструкции оказалось невозможным». Сам він дуже кваліфікований інженер-будівельник. Я йому сказав, що десь в 1995 році я переїхав в 2-к квартиру, то там один майстер так поклав саме такі кахлі, що можна було на виставку. Так і тут: все від людини залежить. Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!
Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи цемент+пісок ++Бустилат або ПВА і все було рівно і до сих пір тримається. 😎