Додано: Вів 13 тра, 2025 10:06

Еміграція, заробітчанство



News from Italy



Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні...

Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію.

Термінова робота в Італії!



Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні.

Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею.

Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів:

- бабуся ХОРОША.

- без котів, собак та дітей....

- спить по ночах - а не "линдає" та не кричить.

- умови прожиття ХОРОШІ.

- місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити...

- до моря на автобусі 20 хвилин.

- зарплатня 900 євро на місяць.



Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків...

Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...



Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торговлі вже немає зовсім... ФОП свій закрила. Та й так всі торгують без всяких там ФОПів... Податки платять же тільки боягузи!

Треба їхати в Італію... чого ж і ні...