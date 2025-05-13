RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:32

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.

Перекладачка полька.
Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.

Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?
Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

А я думав, що біля третини. Але, не дивлячись на високі податки, народ не ние і заробляє.
https://youtu.be/xakDsGCiu1w?si=b2Yh8A39lEatHMlS

Просто народ, говоря о "высоких налогах" в Европе забывает, что тот же продавец АТБ платит те же самые 22%+18%+1,5%. А ЗП в Европе выше.
_hunter
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 09:54

  flyman написав:Україна це Европа!

Не совсем.
Европейцы умеют различать налоги и страховые (пенсионные) взносы.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6430 раз.
Подякували: 21510 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:06

Еміграція, заробітчанство

News from Italy

Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні...
Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію.
Термінова робота в Італії!

Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні.
Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею.
Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів:
- бабуся ХОРОША.
- без котів, собак та дітей....
- спить по ночах - а не "линдає" та не кричить.
- умови прожиття ХОРОШІ.
- місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити...
- до моря на автобусі 20 хвилин.
- зарплатня 900 євро на місяць.

Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків...
Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...

Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торговлі вже немає зовсім... ФОП свій закрила. Та й так всі торгують без всяких там ФОПів... Податки платять же тільки боягузи!
Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10846
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3950 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:23

  akurt написав:Про питання пана Флаймана вище і Харків.
А що дивного?
«Цікавих людей» у світі багато.
Якось була публікація в пресі про когось дуже відомого чи письменника, чи актора - я імʼя забув, а факт памʼятаю - із США здається - йому чи для приколу, чи не для приколу подарували справжню класичну радянських часів фуфайку.
Я думаю, зараз вже більшість людей не уявляє, що це таке.
Так ось він дуже хвалив такий елемент одягу - бо то був «натурпродукт» - справжній котон і зверху, і в середині.

Зранку спілкувався з своїм студентським приятелем - Сашко сам робить ремонт в 3-к квартирі панельного будинка - під оренду готує.
То більшу частину робіт виконує сам. Ось дійшов до ванної кімнати вже. Буде укладати кахлі, які збереглися в гаражі з радянських часів - формат 15*15 см.
Теж гадаю вже наші люди забули, що це таке та ж чого робилося. Сказав, що в тій 3-к квартирі «Стены неровные от слова абсолютно. Пытался подровнять, но из-за конструкции оказалось невозможным». Сам він дуже кваліфікований інженер-будівельник.
Я йому сказав, що десь в 1995 році я переїхав в 2-к квартиру, то там один майстер так поклав саме такі кахлі, що можна було на виставку.
Так і тут: все від людини залежить.
Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!

Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи цемент+пісок ++Бустилат або ПВА і все було рівно і до сих пір тримається. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 10:29

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

В яких випадках не зарахують трудовий стаж, коли людина працювала за кордоном
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6117
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 12:33

  Сибарит написав:
  flyman написав:Україна це Европа!

Не совсем.
Европейцы умеют различать налоги и страховые (пенсионные) взносы.

А их точно нужно различать в контексте обсуждения нагрузки на ФОТ?
_hunter
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Кілька маленьких ремарок про Казахстан:
навіть за відсутності мовного бар'єру тут досить важко вирішити банальні побутові речі:
мобільний номер в магазині не купиш, таксі не викличеш (нема Уберів/Болтів нема, тільки Яндекс, який довелось встановлювати з apk), оплату українськими картками багато де не приймають, в них тут популярніше оплата по QR, а відкрити кратку туристу неможливо.
Та й банальний інтнернет без VPN не відкриває більшість українських сайтів
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 29.07.22
Подякував: 851 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2775277627772778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.