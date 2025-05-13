Додано: Вів 13 тра, 2025 15:41

Цікаво. Але в принципі нічого дивного: це тільки в Україні кожен терорист вільно купує стартовий пакет.

Я не міг купити просто так ще 15 років тому в деяких країнах: наприклад, в Індії, або в Словаччині.

В Туреччині стартовий пакет продадут б, за паспортом, але ціна буде суттєво відрізнятися від продажу турку або тому, хто має картку ВНП. І такий стартовий пакет буде працювати тільки 3 місяця.

У Франції при спробі купити стартовий пакет Orange вимагали ледь не довідку про щеплення а 1995 році.

Слава Богу є «хитрий оператор» Free - ніяких проблем ніяких офісів ніяких попередніх умов: ввів і номер картки ПриватБанку - вуаля - отримуй стартовий пакет. У подальшому щомісяця: 20€. Можна розірвати угоду в будь-який момент до дня активації.



Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

Те все в інших країнах з інтернетом: я провів собі оптику, але це було не так просто. 25€ в місяць.

В Туреччині без картки ВНП інтернет не підʼєднають.

Альтернатива: у Львові будь-який росіянин з Хабаровська подзвонив оператору замовив послуги на адресу орендованої квартири: вже прибігли і завели оптичний кабель без всяких умов та платежів.

За кордононом ніхто ніхто ніхто не повірив би!

Ось і думай: що краще?



P.S. Вчора через VPN намагався купити квитки в Укрзалізниці: вхід заблоковано, хоча ІР- київські.

Так що пане Дюрі-бачі: то ви просто познаєте світ.

Там багато цікавого. Частину цікавого можна прочитати на цій гілці: то про akurt’a (жадібного злого рієлтора, який відрами продає лошам з Дніпра квартири на Середземному морі), то про будинки з гімна та палок, в яких сторіччями (!) живуть покоління однієї і тієї (!) родини, то про суворих султанів, на поклон до яких в четвер приїдуть багато президентів багатьох країв. ай і такі злобні жадібні суд мани. Від яких залежить доля України. Стільки гною та танка учасники форуму на низ вилили, що аби я був султаном - точно би послав ту Україну на три букви завдячуючи таким дописувачам.

Була б моя воля, я би Фінансовий форум України подав на Книгу рекордів Гіннеса: тут зібрання такої кумедної дурні, що ніхто в світі ніколи б не придумав.