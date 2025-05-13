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Я думав, що цей метод заробітку вже помер, коли ні... Вчора ввечері несподіваний дзвінок від подруги жінки: вони з чоловіком НЕ приїдуть до нас у гості у Францію. Термінова робота в Італії!
Як з"ясувалося, наша спільна з ними подружка вже майже 10 років живе та працює доглядальницею за однокласницею Беніто Муссоліні. Ну, хоче перевести "дух" та трохи розвіятися. Тому запропонувала замінити її на 3-4 місця - доглядати за бабусею. Як виявилося, критерії збігаються з критеріями вибору орендарів: - бабуся ХОРОША. - без котів, собак та дітей.... - спить по ночах - а не "линдає" та не кричить. - умови прожиття ХОРОШІ. - місце роботи ХОРОШЕ: шкода його втратити... - до моря на автобусі 20 хвилин. - зарплатня 900 євро на місяць.
Ну я так подумав, що казкові умови: у Франції, наприклад, зарплатня в 1200...1400 євро - це ХОРОША зарплатня. Так це ДО податків... Чув, що наші люди працюють і за 500 на місяць...
Подруга жінки погодилася: у сина все ОК - після декількох місяців "на передку" (на фронті) - зараз на перепідготовці, тобто з сином все ОК, чоловік як був тюфяком так і залишимвся, на базарі має 2 кіоска - торговлі вже немає зовсім... ФОП свій закрила. Та й так всі торгують без всяких там ФОПів... Податки платять же тільки боягузи! Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
akurt написав:Про питання пана Флаймана вище і Харків. А що дивного? «Цікавих людей» у світі багато. Якось була публікація в пресі про когось дуже відомого чи письменника, чи актора - я імʼя забув, а факт памʼятаю - із США здається - йому чи для приколу, чи не для приколу подарували справжню класичну радянських часів фуфайку. Я думаю, зараз вже більшість людей не уявляє, що це таке. Так ось він дуже хвалив такий елемент одягу - бо то був «натурпродукт» - справжній котон і зверху, і в середині.
Зранку спілкувався з своїм студентським приятелем - Сашко сам робить ремонт в 3-к квартирі панельного будинка - під оренду готує. То більшу частину робіт виконує сам. Ось дійшов до ванної кімнати вже. Буде укладати кахлі, які збереглися в гаражі з радянських часів - формат 15*15 см. Теж гадаю вже наші люди забули, що це таке та ж чого робилося. Сказав, що в тій 3-к квартирі «Стены неровные от слова абсолютно. Пытался подровнять, но из-за конструкции оказалось невозможным». Сам він дуже кваліфікований інженер-будівельник. Я йому сказав, що десь в 1995 році я переїхав в 2-к квартиру, то там один майстер так поклав саме такі кахлі, що можна було на виставку. Так і тут: все від людини залежить. Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!
Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи цемент+пісок ++Бустилат або ПВА і все було рівно і до сих пір тримається. 😎
Кілька маленьких ремарок про Казахстан: навіть за відсутності мовного бар'єру тут досить важко вирішити банальні побутові речі: мобільний номер в магазині не купиш, таксі не викличеш (нема Уберів/Болтів нема, тільки Яндекс, який довелось встановлювати з apk), оплату українськими картками багато де не приймають, в них тут популярніше оплата по QR, а відкрити кратку туристу неможливо. Та й банальний інтнернет без VPN не відкриває більшість українських сайтів
Цікаво. Але в принципі нічого дивного: це тільки в Україні кожен терорист вільно купує стартовий пакет. Я не міг купити просто так ще 15 років тому в деяких країнах: наприклад, в Індії, або в Словаччині. В Туреччині стартовий пакет продадут б, за паспортом, але ціна буде суттєво відрізнятися від продажу турку або тому, хто має картку ВНП. І такий стартовий пакет буде працювати тільки 3 місяця. У Франції при спробі купити стартовий пакет Orange вимагали ледь не довідку про щеплення а 1995 році. Слава Богу є «хитрий оператор» Free - ніяких проблем ніяких офісів ніяких попередніх умов: ввів і номер картки ПриватБанку - вуаля - отримуй стартовий пакет. У подальшому щомісяця: 20€. Можна розірвати угоду в будь-який момент до дня активації.
Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте. Те все в інших країнах з інтернетом: я провів собі оптику, але це було не так просто. 25€ в місяць. В Туреччині без картки ВНП інтернет не підʼєднають. Альтернатива: у Львові будь-який росіянин з Хабаровська подзвонив оператору замовив послуги на адресу орендованої квартири: вже прибігли і завели оптичний кабель без всяких умов та платежів. За кордононом ніхто ніхто ніхто не повірив би! Ось і думай: що краще?
P.S. Вчора через VPN намагався купити квитки в Укрзалізниці: вхід заблоковано, хоча ІР- київські. Так що пане Дюрі-бачі: то ви просто познаєте світ. Там багато цікавого. Частину цікавого можна прочитати на цій гілці: то про akurt’a (жадібного злого рієлтора, який відрами продає лошам з Дніпра квартири на Середземному морі), то про будинки з гімна та палок, в яких сторіччями (!) живуть покоління однієї і тієї (!) родини, то про суворих султанів, на поклон до яких в четвер приїдуть багато президентів багатьох країв. ай і такі злобні жадібні суд мани. Від яких залежить доля України. Стільки гною та танка учасники форуму на низ вилили, що аби я був султаном - точно би послав ту Україну на три букви завдячуючи таким дописувачам. Була б моя воля, я би Фінансовий форум України подав на Книгу рекордів Гіннеса: тут зібрання такої кумедної дурні, що ніхто в світі ніколи б не придумав.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 тра, 2025 15:59, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.
На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога. А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...