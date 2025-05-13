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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2776277727782779
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:39

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.
А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...

Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?
Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной.
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:40

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.
А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...

Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?
Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной.
барабашов
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Повідомлень: 5043
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 18:58

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство


- зарплатня 900 євро на місяць.


Треба їхати в Італію... чого ж і ні...


Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
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