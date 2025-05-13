Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2776277727782779 Додано: Вів 13 тра, 2025 18:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте. Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.

А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)... На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...

Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?

Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. барабашов

Повідомлень: 5043 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 18:40 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте. Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.

А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)... На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...

Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?

Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. барабашов

Повідомлень: 5043 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 18:58 akurt написав: Еміграція, заробітчанство





- зарплатня 900 євро на місяць.





Треба їхати в Італію... чого ж і ні... Треба їхати в Італію... чого ж і ні...



Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. xaos_3 Повідомлень: 24 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2776277727782779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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