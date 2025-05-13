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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 18:39
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.
На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.
А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...
Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?
Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 18:58
akurt написав:Еміграція, заробітчанство- зарплатня 900 євро на місяць.
Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:10
xaos_3 написав:
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 21:05
Gastarbaiter написав: xaos_3 написав:
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке.
У мене родичі тримають клінінгову фірму. Наймають наших. Там такі мутки, ой вей. Наші виробляють собі пермесо (дозвіл на роботу), працюють півроку, далі падають на допомогу по безробіттю одночасно працюючи за кеш. Далі знову період офіційно і потім на біржу. І так до пенсії, яку таки отримують.
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