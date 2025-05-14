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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 тра, 2025 18:39
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.
На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.
А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...
Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?
Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 18:58
akurt написав:Еміграція, заробітчанство- зарплатня 900 євро на місяць.
Треба їхати в Італію... чого ж і ні...
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 20:10
xaos_3 написав:
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 21:05
Gastarbaiter написав: xaos_3 написав:
Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.
Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке.
У мене родичі тримають клінінгову фірму. Наймають наших. Там такі мутки, ой вей. Наші виробляють собі пермесо (дозвіл на роботу), працюють півроку, далі падають на допомогу по безробіттю одночасно працюючи за кеш. Далі знову період офіційно і потім на біржу. І так до пенсії, яку таки отримують.
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Додано: Сер 14 тра, 2025 09:20
Дюрі-бачі написав:
таксі не викличеш (нема Уберів/Болтів нема,
А Український уклон? але начебто він тільки в столиці.
Bolt написав:
Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи
І висить до зараз, і ще добре й виглядає. А то привикли роблять під лазер, щоб ніде на міліметр не вище не нижче і нашо? такі любителі рівноти не бачать коли картина криво висить
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Додано: Сер 14 тра, 2025 10:10
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Сьогодні мій смартфон розбудив мене рано: в США вже був пізній вечір, але мої респонденти спішили поділитися новиною.
Для мене новина була цікавою тим, що містила цікаву "американську арифметику", яку нам точно не зрозуміти. Ну приблизно так, як не зрозуміти, що таке United STATES of America і чому 340 000 000 громадян цієї країни масово живуть - як тут любили говорити (зараз трохи менше) - в будинках "із гімна та палок", які чомусь стоять по 200 років і "істи НЕ просять".
Так ось, логіка чисто американська і сам я її не дуже зрозумів.
А вона є.
Приблизно як в знаменитому кіно:
"Ти суслика видишь? - Нет... - А он есть..."
Наш украинець знайшов роботу в іншому штаті США - штат Iowa та буде переїжджати туди на роботу та прожиття.
Пройшов з ПЕРШОГО разу (!) співбесіду в одну з найкрутіших компаній світу - я подивився, яка котировка акцій цієї компанії - коливання ціни акцій хоч і нагадує зовні синусоїду - але синусоїда зростаюча.
Performance Overview - "зеленим" за останні 3 роки та "зеленим" за останін 5 років (Yahoo).
Investing - технічний аналіз: "Активно купувати" (!).
Ну, непогано. Наші українці знають, що обирати....
Так ось свята-святих - зарплатня в США - "TOP-secret", тільки для мене - але я поділюся деякими цифрами.
Озвучена вже зарплатня - 200 000 доларів на рік.
Раніше я наводив приклади наших, які отримують в Каліфорнії 500 000 $ на рік - ці цифри викликали ажіотаж - і недовіру - але на практиці так воно і є.
Так ось далі було цікаво (переказ нашої бесіди):
- Розумієте, 200 000 доларів на рік в штаті Айова - це те саме, що в штаті Каліфорнія 400 000 - 600 000 доларів на рік. Тут же як получається: інший штат (Примітка моя: рахуйте інша держава) - різні податки, різні витрати та різна вартість життя. Наприклад: в Каліфорнії наші ІТ-ники як правило орендують житло за ціною від 3 750 до 6 500 доларів на місяць
(Примітка моя: останні цифра є справедливою для центра Сан Францисько).
А там 3-к квратиру (за їх стандартом це "2 bedroom") можна зняти в новому будинку за 1 100...1 300 доларів. А це - основна стаття витрат!
На другому місці по витратам: харчування. Найдорожчим харчування є в штаті Каліфорнія - родина без дітей витрачає від 1200 до 2000 і навіть 3000 доларів на місяць. В штаті Айова витрати прогнозуються майже в 2 рази нижче.
І так - по всіх позиціях - від страховки на авто до мобільного зв"яку та інтернету.
Ну і останній спіч мене вразив також: "...за 200 000 доларів на місяць - робота віддалена... (Примітка моя: але на території штату треба жити).
А якщо порахувати якість життя при роботі віддаленій та при роботі в офісі то можна додати до 200 000 доларів на рік (цитую) "ще 20 000 ...30 000 доларів".
Принаймні (цитую) "Мінімум на одну годину життя в день будеш мати більше".
Примітка: наведено переказ розмови з нашим українцем. Має грін-карту.
Не всі цитати навів: приватна інформація.
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