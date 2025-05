Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2777277827792780> Додано: Вів 13 тра, 2025 18:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте. Пан Дюрі-бачі, то ви вирвалися @в світ@ та його підкорюєте.

На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.

А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)... На жаль вирвався тільки на кілька тижнів по роботі, ну і 1 день побув в Чехії як турист. От Брно - то міста, в яке б хотілось емігрувати, але поки нема можливості. Прага цікава тільки як туристу, але досить дорога.А в Казахстані потрібно терміново кидати пити, тут ціни на алкоголь в 3-4 рази вищі від Українських, а от на продукти, ресторани і т.д. трохи нижчі (відсотків на 20)...

Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?

Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. Иам что бутылка нормального пива стоит 1500тенге? 0,5 стекло. Разливное как у нас продают типа "Моря Пива"?Найди узбекский ресторанчик и поешь самсы настоящей с рубленой бараниной. Плов само собой. Цены напишешь. И казы с кониной. барабашов

Повідомлень: 5046 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 18:58 akurt написав: Еміграція, заробітчанство





- зарплатня 900 євро на місяць.





Треба їхати в Італію... чого ж і ні... Треба їхати в Італію... чого ж і ні...



Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. xaos_3 Повідомлень: 24 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 20:10 xaos_3 написав: Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.

Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке. Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке. Gastarbaiter Повідомлень: 3636 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 тра, 2025 21:05 Gastarbaiter написав: xaos_3 написав: Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі. Серед знайомих матері та тещі є жінки, які наприкінці 1990-х, на початку 2000-х працювали в Італії, дехто й зараз працює. Мене також цікавило питання, який сенс працювати на 900-1200 євро, причому важкою працєю (доглядання та/або прибирання приміщень)? Тим більше, що одна із знайомих вже має громадянство Італії? Так от, ті, у яких запитував казали, що за умови адекватного роботодавця, залишається достатньо часу на відпочинок на морі, короткі подорожі. Також, гарний клімат, відносно не дороге харчування та вино. Тобто за 900-1200 поєднання роботи та відпочину, чого важко знайти, наприклад, у Німеччині чи Польщі.

Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке. Це ж з проживанням/харчуванням. Ще й без податків. Тобто еквівалент з/п у 2500-3000 євро, якщо орендувати та харчуватися самостійно. Пенсії тільки не буде, але то таке.

У мене родичі тримають клінінгову фірму. Наймають наших. Там такі мутки, ой вей. Наші виробляють собі пермесо (дозвіл на роботу), працюють півроку, далі падають на допомогу по безробіттю одночасно працюючи за кеш. Далі знову період офіційно і потім на біржу. І так до пенсії, яку таки отримують. У мене родичі тримають клінінгову фірму. Наймають наших. Там такі мутки, ой вей. Наші виробляють собі пермесо (дозвіл на роботу), працюють півроку, далі падають на допомогу по безробіттю одночасно працюючи за кеш. Далі знову період офіційно і потім на біржу. І так до пенсії, яку таки отримують. gonchik74

Повідомлень: 980 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 09:20 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: таксі не викличеш (нема Уберів/Болтів нема, таксі не викличеш (нема Уберів/Болтів нема,



А Український уклон? але начебто він тільки в столиці.



Bolt написав: Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи Раніше ті кахлі 15х15 клали на трисантиметрові ляпухи

І висить до зараз, і ще добре й виглядає. А то привикли роблять під лазер, щоб ніде на міліметр не вище не нижче і нашо? такі любителі рівноти не бачать коли картина криво висить А Український уклон? але начебто він тільки в столиці.І висить до зараз, і ще добре й виглядає. А то привикли роблять під лазер, щоб ніде на міліметр не вище не нижче і нашо? такі любителі рівноти не бачать коли картина криво висить BeneFuckTor Повідомлень: 335 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 10:10 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Сьогодні мій смартфон розбудив мене рано: в США вже був пізній вечір, але мої респонденти спішили поділитися новиною.



Для мене новина була цікавою тим, що містила цікаву "американську арифметику", яку нам точно не зрозуміти. Ну приблизно так, як не зрозуміти, що таке United STATES of America і чому 340 000 000 громадян цієї країни масово живуть - як тут любили говорити (зараз трохи менше) - в будинках "із гімна та палок", які чомусь стоять по 200 років і "істи НЕ просять".



Так ось, логіка чисто американська і сам я її не дуже зрозумів.

А вона є.

Приблизно як в знаменитому кіно:

"Ти суслика видишь? - Нет... - А он есть..."



Наш украинець знайшов роботу в іншому штаті США - штат Iowa та буде переїжджати туди на роботу та прожиття.

Пройшов з ПЕРШОГО разу (!) співбесіду в одну з найкрутіших компаній світу - я подивився, яка котировка акцій цієї компанії - коливання ціни акцій хоч і нагадує зовні синусоїду - але синусоїда зростаюча.

Performance Overview - "зеленим" за останні 3 роки та "зеленим" за останін 5 років (Yahoo).

Investing - технічний аналіз: "Активно купувати" (!).

Ну, непогано. Наші українці знають, що обирати....



Так ось свята-святих - зарплатня в США - "TOP-secret", тільки для мене - але я поділюся деякими цифрами.

Озвучена вже зарплатня - 200 000 доларів на рік.



Раніше я наводив приклади наших, які отримують в Каліфорнії 500 000 $ на рік - ці цифри викликали ажіотаж - і недовіру - але на практиці так воно і є.



Так ось далі було цікаво (переказ нашої бесіди):

- Розумієте, 200 000 доларів на рік в штаті Айова - це те саме, що в штаті Каліфорнія 400 000 - 600 000 доларів на рік. Тут же як получається: інший штат (Примітка моя: рахуйте інша держава) - різні податки, різні витрати та різна вартість життя. Наприклад: в Каліфорнії наші ІТ-ники як правило орендують житло за ціною від 3 750 до 6 500 доларів на місяць

(Примітка моя: останні цифра є справедливою для центра Сан Францисько).

А там 3-к квратиру (за їх стандартом це "2 bedroom") можна зняти в новому будинку за 1 100...1 300 доларів. А це - основна стаття витрат!



На другому місці по витратам: харчування. Найдорожчим харчування є в штаті Каліфорнія - родина без дітей витрачає від 1200 до 2000 і навіть 3000 доларів на місяць. В штаті Айова витрати прогнозуються майже в 2 рази нижче.

І так - по всіх позиціях - від страховки на авто до мобільного зв"яку та інтернету.



Ну і останній спіч мене вразив також: "...за 200 000 доларів на місяць - робота віддалена... (Примітка моя: але на території штату треба жити).

А якщо порахувати якість життя при роботі віддаленій та при роботі в офісі то можна додати до 200 000 доларів на рік (цитую) "ще 20 000 ...30 000 доларів".

Принаймні (цитую) "Мінімум на одну годину життя в день будеш мати більше".



Примітка: наведено переказ розмови з нашим українцем. Має грін-карту.

Не всі цитати навів: приватна інформація. akurt

Повідомлень: 10851 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 10:36 Канада, медицина, ко-ко-ко ...топ 10 світу flyman

Повідомлень: 39506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 10:36 Re: Еміграція, заробітчанство Я хочу в эту Айову

Руководить и строить пиплов умею, будут у меня маршировать под песню с фильма "Весна" каждое утро барабашов

Повідомлень: 5046 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 10:56 Re: Еміграція, заробітчанство

Excepting 2021 when the state gained 1,944 domestic migrants, Iowa has lost residents to domestic migration every year since 2013.



Почему-то не хотят тупые американцы туда ехать. А там и квартиры дешёвые, и платят по 200к.

Ну тупые просто.

Только просветлённым ученикам Акурта открыта высшая истина. Население Айовы: 3,241,488Почему-то не хотят тупые американцы туда ехать. А там и квартиры дешёвые, и платят по 200к.Ну тупые просто.Только просветлённым ученикам Акурта открыта высшая истина. anduzenko

Повідомлень: 269 З нами з: 18.10.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 тра, 2025 11:04 anduzenko написав: Население Айовы: 3,241,488

Excepting 2021 when the state gained 1,944 domestic migrants, Iowa has lost residents to domestic migration every year since 2013.



Почему-то не хотят тупые американцы туда ехать. А там и квартиры дешёвые, и платят по 200к.

Ну тупые просто.

Только просветлённым ученикам Акурта открыта высшая истина. Население Айовы: 3,241,488Почему-то не хотят тупые американцы туда ехать. А там и квартиры дешёвые, и платят по 200к.Ну тупые просто.Только просветлённым ученикам Акурта открыта высшая истина.

Ну не бути ж тим безробітним рилом/рієлтором, як anduzenko.

По-перше, пан НЕ звернув увагу на:

- робота на дуже відому компанію;

- робота ВІДДАЛЕНА - тобто прямо з квартири. Читайте уважно: фактично до зарплатні додається - так мені наша людина сказала - 20 000....30 000 доларів - тобто, сума яку не насниться заробити жодному рилу в наш скрутний час за рік.



По-друге, і можливо - головне, оскільки приватна інформація і НЕ все маю право розказувати - то вважайте, що люди у відрядженні. Там треба прожити/пропрацювати 4 роки.

Он пан Дюрі-бачі - щоби прожити - погоджується і в Казахстан летіти... Хоч на тиждень...



P.S. Дякую за слова: "...просветлённым ученикам Акурта". Реальна правда.

Зранку вивчаю цікаву ситуацію: майже масово з Франції літають в Корею (!) наші українські хлопці та дівчата, яким виповнилося 17-18 років. Ще не зрозумів навіщо, якісь наче курси. Питання вивчаю, як розберуся - напишу.

Наші люди кмітливі та розумні, щось цікаве "нашкребли" - "рознюхали" і де - я б ніколи б не подумав - в Кореї!

А то декому штат Айова не подобається... Хі-хі... Ну не бути ж тим безробітним рилом/рієлтором, якПо-перше, пан НЕ звернув увагу на:- робота на дуже відому компанію;- робота ВІДДАЛЕНА - тобто прямо з квартири. Читайте уважно: фактично до зарплатні додається - так мені наша людина сказала - 20 000....30 000 доларів - тобто, сума яку не насниться заробити жодному рилу в наш скрутний час за рік.По-друге, і можливо - головне, оскільки приватна інформація і НЕ все маю право розказувати - то вважайте, що люди у відрядженні. Там треба прожити/пропрацювати 4 роки.Он пан- щоби прожити - погоджується і в Казахстан летіти... Хоч на тиждень...Дякую за слова: "...просветлённым ученикам Акурта". Реальна правда.Зранку вивчаю цікаву ситуацію: майже масово з Франції літають в Корею (!) наші українські хлопці та дівчата, яким виповнилося 17-18 років. Ще не зрозумів навіщо, якісь наче курси. Питання вивчаю, як розберуся - напишу.Наші люди кмітливі та розумні, щось цікаве "нашкребли" - "рознюхали" і де - я б ніколи б не подумав - в Кореї!А то декому штат Айова не подобається... Хі-хі... akurt

Повідомлень: 10851 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2777277827792780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Bolt і 3 гостейМодератори: Faceless