[quote="5855411:flyman"][/quote]
Дякую, пане флаймане, за цікаве відео.
Канадський Марк - дуже досвідчена людина, його батьки вивезли в Канаду - зі Львівської області - більше 20 років тому, він дуже гарно там продвинувся і веде цікавий канал на Ютюб.
Медицина за кордоном НЕ така, як звикли в Україні.
Вона не лікує насморк або застуду. Ніде не купиш ніякі антибіотики - бо то реальна отрута.
Все поставлено на те щоби ВРЯТУВАТИ життя в небезпечній ситуації, а все інше пройде само.
Ось вам про Канаду - не хотім писати раніше.
Я же не прихвую, що родина моєї племінниці в Канаді з лютого 2024 року: чоловік+жінка+двоє хлопців.
Перші два місяці сильно хворіли діти - якийсь дивний стоматит, з язвами, від якого ледве позбулися.
Але позбулися і навіть після морозів до 30 градусів більше нічим жодного разу не хворіли.
Ніяких лікарів та ніяких ліків. Хлопцям зараз 10 та 13 років. Жодного разу школу не пропустили.
Ось вам і "ко-ко-ко" в заголовку.
Ідемо далі: найгірше трапилося з чоловіком жінки 40 років - спочатку думали геморой - лікар виписав якусь мазь, яка буквально виявилася - вибачась - "до жопи".
Не допомогло - почалася висока температура - викликали швидку та відвезли в госпіталь.
Так в госпітали просиділи (реально сидіти він не міг) майже 1/2 доби - племінниця і лдаялас я і вила реально - такі черги - але діагноз встановили вірно - "Проктит" (запалення стінки товстої кішки) - операційний стіл - шикарна палата як у кіно - все безкоштовно.
Полегшало але всього на 3 дні.
Знову госпіталь, знову висока температура знову операційна - ще одна операція - нарешті все допомогло. Висока температура пройшла. Вилікувався.
Ось і розказуйте про погану медицину.
Ну яка є.
Ніхто не змушує користуватися...