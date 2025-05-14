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#<1 ... 2777277827792780 Додано: Сер 14 тра, 2025 11:28 [quote="5855411:flyman"][/quote]



Дякую, пане флаймане, за цікаве відео.

Канадський Марк - дуже досвідчена людина, його батьки вивезли в Канаду - зі Львівської області - більше 20 років тому, він дуже гарно там продвинувся і веде цікавий канал на Ютюб.



Медицина за кордоном НЕ така, як звикли в Україні.

Вона не лікує насморк або застуду. Ніде не купиш ніякі антибіотики - бо то реальна отрута.

Все поставлено на те щоби ВРЯТУВАТИ життя в небезпечній ситуації, а все інше пройде само.



Ось вам про Канаду - не хотім писати раніше.

Я же не прихвую, що родина моєї племінниці в Канаді з лютого 2024 року: чоловік+жінка+двоє хлопців.

Перші два місяці сильно хворіли діти - якийсь дивний стоматит, з язвами, від якого ледве позбулися.

Але позбулися і навіть після морозів до 30 градусів більше нічим жодного разу не хворіли.

Ніяких лікарів та ніяких ліків. Хлопцям зараз 10 та 13 років. Жодного разу школу не пропустили.

Ось вам і "ко-ко-ко" в заголовку.



Ідемо далі: найгірше трапилося з чоловіком жінки 40 років - спочатку думали геморой - лікар виписав якусь мазь, яка буквально виявилася - вибачась - "до жопи".

Не допомогло - почалася висока температура - викликали швидку та відвезли в госпіталь.

Так в госпітали просиділи (реально сидіти він не міг) майже 1/2 доби - племінниця і лдаялас я і вила реально - такі черги - але діагноз встановили вірно - "Проктит" (запалення стінки товстої кішки) - операційний стіл - шикарна палата як у кіно - все безкоштовно.



Полегшало але всього на 3 дні.

Знову госпіталь, знову висока температура знову операційна - ще одна операція - нарешті все допомогло. Висока температура пройшла. Вилікувався.

Ось і розказуйте про погану медицину.

Ну яка є.

Ніхто не змушує користуватися... akurt

Повідомлень: 10851 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2777277827792780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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