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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2783278427852786 Додано: Суб 17 тра, 2025 05:42 Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. mazurkevych

Повідомлень: 76 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 10:25 Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав: Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.



Перекладачка полька.

Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.



Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.Перекладачка полька.Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?

Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%. А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

Я нажаль знаю тільки про податок з оренди до 300 тысяч обороту здається. PPE 7.5%

Пара поляків просилась на пару місяців, вроде Я нажаль знаю тільки про податок з оренди до 300 тысяч обороту здається. PPE 7.5%Пара поляків просилась на пару місяців, вроде

ришалт (тобто фіксований податок, але на весь прихід, напр. якщо квартплату тобі компенсує орендар), а можна нормальний ПДФО але на ньому можна зменшення бази оподаткування ришалт (тобто фіксований податок, але на весь прихід, напр. якщо квартплату тобі компенсує орендар), а можна нормальний ПДФО але на ньому можна зменшення бази оподаткування flyman

Повідомлень: 39519 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 10:35 Бетон написав: Воздух- потрясающий. Воздух- потрясающий.

Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав? Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав? Water Повідомлень: 3019 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 10:51



News from Germany



Цікавий досвід нашого українця:

- 2 роки прожив у Німеччині;

- захотілось скоштувати Іспанію та понюхати іспанське повітря;

- повертається в Німеччину…

¡No pasarán!

Не знаю, чи у вас відкриється посилання, але коротко та цікаво.

Пан Олег Довгопол:

https://www.instagram.com/reel/DJg4gukN ... tiOXNzbw== Еміграція, заробітчанствоNews from GermanyЦікавий досвід нашого українця:- 2 роки прожив у Німеччині;- захотілось скоштувати Іспанію та понюхати іспанське повітря;- повертається в Німеччину…¡No pasarán!Не знаю, чи у вас відкриється посилання, але коротко та цікаво.Пан Олег Довгопол: akurt

Повідомлень: 10859 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 10:57 mazurkevych написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.



Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.

Теоретично непогано:

- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;

- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);

- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).



В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.

Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.



Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.

Основний чинник: ціни.

Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.



Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…



P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну. Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.Теоретично непогано:- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.Основний чинник: ціни.Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну. akurt

Повідомлень: 10859 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3953 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 11:50 Re: Еміграція, заробітчанство В 4 раза за 10 лет в уе разве что в вильных Багдаде и Басре цены вырастут и то при входе в риалодинарную или фунтодолларовую зону.

Или сейчас котлован Хомса и Алеппо такой рост покажет если Джулани станет добрым и справедливым царём.

У нас при Кучме 2000-2004 и при Юще - да такое было.

Но сперва почти втрое в 99м сложилось и потом вдесятеро отросло(но не везде) барабашов

Повідомлень: 5065 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 14:22 Water написав: Бетон написав: Воздух- потрясающий. Воздух- потрясающий.

Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав? Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав?

Как я могу не верить бывшей жене???

😂 Как я могу не верить бывшей жене??? Бетон

Повідомлень: 4974 З нами з: 17.12.22 Подякував: 181 раз. Подякували: 360 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2783278427852786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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