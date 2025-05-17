Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 05:42
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
Додано: Суб 17 тра, 2025 10:25
ришалт (тобто фіксований податок, але на весь прихід, напр. якщо квартплату тобі компенсує орендар), а можна нормальний ПДФО але на ньому можна зменшення бази оподаткування
Додано: Суб 17 тра, 2025 10:35
Додано: Суб 17 тра, 2025 10:51
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Цікавий досвід нашого українця:
- 2 роки прожив у Німеччині;
- захотілось скоштувати Іспанію та понюхати іспанське повітря;
- повертається в Німеччину…
¡No pasarán!
Не знаю, чи у вас відкриється посилання, але коротко та цікаво.
Пан Олег Довгопол:
Додано: Суб 17 тра, 2025 10:57
Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.
Теоретично непогано:
- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;
- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);
- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).
В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.
Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.
Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.
Основний чинник: ціни.
Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.
Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…
P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну.
Додано: Суб 17 тра, 2025 11:50
Re: Еміграція, заробітчанство
В 4 раза за 10 лет в уе разве что в вильных Багдаде и Басре цены вырастут и то при входе в риалодинарную или фунтодолларовую зону.
Или сейчас котлован Хомса и Алеппо такой рост покажет если Джулани станет добрым и справедливым царём.
У нас при Кучме 2000-2004 и при Юще - да такое было.
Но сперва почти втрое в 99м сложилось и потом вдесятеро отросло(но не везде)
Додано: Суб 17 тра, 2025 14:22
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