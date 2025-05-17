RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2783278427852786
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 05:42

  Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.
Они на порядок качественнее.

Воздух- потрясающий


Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:25

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Я, українець, плачу в Польщі податок, квартиру здаю. Доречі українцям. Дуже класні люди.

Перекладачка полька.
Стоянки біля бізнес центрів різних, в місті, де будка є.

Я до того, що люди скрізь однакові. Не такі погані українці. Якщо податок нормальний, як в Польщі, його будуть платить усі

А що трапилось з парою поляків які у Вас знімали раніше?
Стосовно податків, то вони в Польщі доволі високі, для найманого працівника по UoP (аналог трудової книжки) загалом від 40% до 55%.

Я нажаль знаю тільки про податок з оренди до 300 тысяч обороту здається. PPE 7.5%
Пара поляків просилась на пару місяців, вроде

ришалт (тобто фіксований податок, але на весь прихід, напр. якщо квартплату тобі компенсує орендар), а можна нормальний ПДФО але на ньому можна зменшення бази оподаткування
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39519
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2828 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:35

  Бетон написав:Воздух- потрясающий.

Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав?
Water
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:51

Еміграція, заробітчанство

News from Germany

Цікавий досвід нашого українця:
- 2 роки прожив у Німеччині;
- захотілось скоштувати Іспанію та понюхати іспанське повітря;
- повертається в Німеччину…
¡No pasarán!
Не знаю, чи у вас відкриється посилання, але коротко та цікаво.
Пан Олег Довгопол:
https://www.instagram.com/reel/DJg4gukN ... tiOXNzbw==
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10859
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3953 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:57

  mazurkevych написав:
  Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.
Они на порядок качественнее.

Воздух- потрясающий


Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.


Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.
Теоретично непогано:
- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;
- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);
- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).

В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.
Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.

Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.
Основний чинник: ціни.
Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.

Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…

P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10859
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3953 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 11:50

Re: Еміграція, заробітчанство

В 4 раза за 10 лет в уе разве что в вильных Багдаде и Басре цены вырастут и то при входе в риалодинарную или фунтодолларовую зону.
Или сейчас котлован Хомса и Алеппо такой рост покажет если Джулани станет добрым и справедливым царём.
У нас при Кучме 2000-2004 и при Юще - да такое было.
Но сперва почти втрое в 99м сложилось и потом вдесятеро отросло(но не везде)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 14:22

  Water написав:
  Бетон написав:Воздух- потрясающий.

Ладно ще якісну lamb по фотці скоштував, а повітря ти як унюхав?

Как я могу не верить бывшей жене???
😂
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 17.12.22
Подякував: 181 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2783278427852786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.