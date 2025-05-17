Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.
До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику.
То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)
Які небилиці? Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові. За датою народження? )) Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто. Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани...
Востаннє редагувалось xaos_3 в Суб 17 тра, 2025 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее. Они на порядок качественнее.
Воздух- потрясающий
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
По ценам говорит как в Киеве. Кто-то из вас двоих накалывает)) Кто бы это мог быть
Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее. Они на порядок качественнее.
Воздух- потрясающий
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. По ценам говорит как в Киеве. Кто-то из вас двоих накалывает)) Кто бы это мог быть
Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее. Они на порядок качественнее.
Воздух- потрясающий
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. По ценам говорит как в Киеве. Кто-то из вас двоих накалывает)) Кто бы это мог быть
What salary do you need to live in Ireland?
As compared to the other European nations, the average cost of living in Ireland is a bit high.
Similar to the popular cities in other countries, the cost of living in Dublin, the capital city of Ireland, is higher than other cities and towns in the country. It is even compared to London in terms of living costs.
Over the past few years, the rents in Ireland have increased to a great extent. Moreover, the prices of certain goods that are imported from other countries have also increased considerably.
However, the good news is the average wages in Ireland are also comparatively high. This means individuals planning to work in Ireland can expect a relatively higher-paying job to manage a comfortable lifestyle.
A salary of around €6,000 per month is estimated to be sufficient for a family to live comfortably in Ireland. This amount will cover the basic expenses such as rent, food, transportation, healthcare, and utilities.
Further, any individual can live comfortably with a salary of around €750 per week or €3000 per month, which is roughly around €5 than the average minimum income levels in Ireland.
В Києві я не був вже 2 роки, тож не можу стверджувати чи такі самі ціни там як і в Ірландії, тож порівняйте самі: - хліб тостовий неїстівний десь 0,80 євро; хліб який схожий на хліб - около 2-3 євро і вище; - літр молока від 1,5 євро і вище; - кіло свинини 10-12 євро, риба ще дорожче; - овочі (бульба/цибуля) 1,00-1,30 євро за кг; - пляшка пива около 3-4 євро; - саме дешеве віскі 28 євро за 0,7л Це в Лідлі.
А по зарплатам… скажу скільки українські біженці отримують: на робочих спеціальностях (дорожні роботи, сортування сміття, переробка) здебільшого платять около 500 євро на тиждень і то не просто влаштуватись кажуть. Якщо є можливість при тому безкоштовно жити (як біженці), то ще куди не йшло. Якщо ні - люди пакують здебільшого валізи і їдуть на континент. По спеціальності влаштуватись вкрай важко…
Бетон написав:Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее. Они на порядок качественнее.
Воздух- потрясающий
Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.
Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію. Теоретично непогано: - через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство; - вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років); - ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).
В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так. Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.
Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії. Основний чинник: ціни. Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.
Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…
P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну.
В BENELUX звісно непогано, але за умови що маєш чи власне, чи якесь недороге житло. Зарплати найвищі на континенті, мінімалка від 16€/год в Нідерландах, а в Бальгії ще вище.
Але житло… мій хороший друг і колега по роботі перебрався з Рівного в Vlissingen (Нідерланди, на кордоні з Бельгією). І виходить щось таке, що при зарплаті «брутто» в 8К євро «на руки» після податків та медстрахування виходить менше 5К євро. Оренда квартири з комуналкою (велика, бо двоє дорослих і троє діток) виходить десь до 2400 євро… ну а ціни теж вищі за французькі чи німецькі. Теж хоче купити житло, але без європейського громадянства банки кредитувати не хочуть.