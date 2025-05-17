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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2784278527862787 Додано: Суб 17 тра, 2025 23:01 won написав: The_Rebel написав: BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.



До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику. В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.До речі, у мене також прописане місце народження в Україні, тож здогадатися неважко прикордоннику.



То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)



То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)



Які небилиці?

Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові.

За датою народження? ))

Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто.

Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани... Які небилиці?Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові.За датою народження?))Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто.Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани... Востаннє редагувалось xaos_3 в Суб 17 тра, 2025 23:09, всього редагувалось 1 раз. xaos_3 Повідомлень: 33 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 23:09 Бетон написав: mazurkevych написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.

По ценам говорит как в Киеве.

Кто-то из вас двоих накалывает))

Кто бы это мог быть По ценам говорит как в Киеве.Кто-то из вас двоих накалывает))Кто бы это мог быть

Тратить то такоє , Ві чем зарабатіваете? Тратить то такоє , Ві чем зарабатіваете? Vadim_

Повідомлень: 3795 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 00:54 Vadim_ написав: Бетон написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.

По ценам говорит как в Киеве.

Кто-то из вас двоих накалывает))

Кто бы это мог быть Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.По ценам говорит как в Киеве.Кто-то из вас двоих накалывает))Кто бы это мог быть

Тратить то такоє , Ві чем зарабатіваете? Тратить то такоє , Ві чем зарабатіваете?

Мі?

Контрабанда, нар котікі. Алімєнті Мі?Контрабанда, нар котікі. Алімєнті Бетон

Повідомлень: 4987 З нами з: 17.12.22 Подякував: 181 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 00:56 BIGor написав: Бетон написав: Воздух- потрясающий Воздух- потрясающий

"Воздух" свободи? "Воздух" свободи?

Попрошу, хай пришлють "воздуха" свободи в банці трохлітровій. Хочу занюшить дорожку Попрошу, хай пришлють "воздуха" свободи в банці трохлітровій. Хочу занюшить дорожку Бетон

Повідомлень: 4987 З нами з: 17.12.22 Подякував: 181 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 01:03 Hotab написав: Бетон написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.

По ценам говорит как в Киеве.

Кто-то из вас двоих накалывает))

Кто бы это мог быть Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.По ценам говорит как в Киеве.Кто-то из вас двоих накалывает))Кто бы это мог быть



What salary do you need to live in Ireland?



As compared to the other European nations, the average cost of living in Ireland is a bit high.



Similar to the popular cities in other countries, the cost of living in Dublin, the capital city of Ireland, is higher than other cities and towns in the country. It is even compared to London in terms of living costs.



Over the past few years, the rents in Ireland have increased to a great extent. Moreover, the prices of certain goods that are imported from other countries have also increased considerably.



However, the good news is the average wages in Ireland are also comparatively high. This means individuals planning to work in Ireland can expect a relatively higher-paying job to manage a comfortable lifestyle.



A salary of around €6,000 per month is estimated to be sufficient for a family to live comfortably in Ireland. This amount will cover the basic expenses such as rent, food, transportation, healthcare, and utilities.



Further, any individual can live comfortably with a salary of around €750 per week or €3000 per month, which is roughly around €5 than the average minimum income levels in Ireland.









За посиланням більше детальних цифр.

Навіть без оцінки витрат на житло мінімум дорожче вдвічі , чим в Україні.

https://www.instarem.com/blog/cost-of-living-ireland/ За посиланням більше детальних цифр.Навіть без оцінки витрат на житло мінімум дорожче вдвічі , чим в Україні.

Шановний Хотаб. Вони юзають мою кредитку. В мене кожен день ці цифри списання просто перед очима.



Картина смішна, ситуація жахлива

Спитаю, хай сфоткає ціни Шановний Хотаб. Вони юзають мою кредитку. В мене кожен день ці цифри списання просто перед очима.Картина смішна, ситуація жахливаСпитаю, хай сфоткає ціни Бетон

Повідомлень: 4987 З нами з: 17.12.22 Подякував: 181 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 03:52 Re: Еміграція, заробітчанство В Києві я не був вже 2 роки, тож не можу стверджувати чи такі самі ціни там як і в Ірландії, тож порівняйте самі:

- хліб тостовий неїстівний десь 0,80 євро; хліб який схожий на хліб - около 2-3 євро і вище;

- літр молока від 1,5 євро і вище;

- кіло свинини 10-12 євро, риба ще дорожче;

- овочі (бульба/цибуля) 1,00-1,30 євро за кг;

- пляшка пива около 3-4 євро;

- саме дешеве віскі 28 євро за 0,7л

Це в Лідлі.



А по зарплатам… скажу скільки українські біженці отримують: на робочих спеціальностях (дорожні роботи, сортування сміття, переробка) здебільшого платять около 500 євро на тиждень і то не просто влаштуватись кажуть. Якщо є можливість при тому безкоштовно жити (як біженці), то ще куди не йшло. Якщо ні - люди пакують здебільшого валізи і їдуть на континент.

По спеціальності влаштуватись вкрай важко… mazurkevych

Повідомлень: 78 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 04:17 akurt написав: mazurkevych написав: Бетон написав: Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.

Они на порядок качественнее.



Воздух- потрясающий Продукты: молоко, мясо, сосиски и прочее.Они на порядок качественнее.Воздух- потрясающий



Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения. Это все так… но а цены какие? В этом году дважды был в Ирландии: на юге в Корке и на севере в Дроэде… ценники в супермаркетах превзошли даже соседний U.K., а вот что касается зарплат и доходов - у меня есть сомнения.



Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.

Теоретично непогано:

- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;

- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);

- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).



В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.

Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.



Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.

Основний чинник: ціни.

Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.



Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…



P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну. Маєте рацію. Я про це чув і знаю від свого колишнього підлеглого, який років 10 тому попав з Києва в Ірландію.Теоретично непогано:- через 5 років легальної роботи «автоматично» отримав громадянство;- вистачило розуму продати в Україні 2-к квартиру в спальному районі (НЕ Київ), 25 000€ в цінах тих років);- ці 25 000€ пішли в якості першого внеску (30 000€) за Town-house в 100 км від Дубліна - ринковою ціною в 75 000€ (зараз ринкова ціна близько 300 000€).В Ірландіі було дуже важко. Перше: інша мова, всі думають, що там англійська, а це зовсім не так.Всі роки отримував ледь не мінімалку: десь 1000…1200€ на місяць, перед звільненням отримував не більше 2000€.Але виїхав з Ірландії та зараз мешкає в Бельгії.Основний чинник: ціни.Ініціатор виїзду з Ірландії: жінка.Цікаво, що одружуватися прилітав в Україну але в статусі громадянина Ірландії. Тоді так можна було…P.S. Не знаю, чим там в Бельгії намазано - я був в Брюсселі досить давно - але вчора чергові приятелі з України сказали, що поставили за мету: нерухомість в Бельгії. Такі спритні, що думаю що щось куплять. Цікаво, що останній рік прожили в якості біженців у Німеччині. Зараз виїхали в Україну.



В BENELUX звісно непогано, але за умови що маєш чи власне, чи якесь недороге житло. Зарплати найвищі на континенті, мінімалка від 16€/год в Нідерландах, а в Бальгії ще вище.



Але житло… мій хороший друг і колега по роботі перебрався з Рівного в Vlissingen (Нідерланди, на кордоні з Бельгією). І виходить щось таке, що при зарплаті «брутто» в 8К євро «на руки» після податків та медстрахування виходить менше 5К євро. Оренда квартири з комуналкою (велика, бо двоє дорослих і троє діток) виходить десь до 2400 євро… ну а ціни теж вищі за французькі чи німецькі. Теж хоче купити житло, але без європейського громадянства банки кредитувати не хочуть. В BENELUX звісно непогано, але за умови що маєш чи власне, чи якесь недороге житло. Зарплати найвищі на континенті, мінімалка від 16€/год в Нідерландах, а в Бальгії ще вище.Але житло… мій хороший друг і колега по роботі перебрався з Рівного в Vlissingen (Нідерланди, на кордоні з Бельгією). І виходить щось таке, що при зарплаті «брутто» в 8К євро «на руки» після податків та медстрахування виходить менше 5К євро. Оренда квартири з комуналкою (велика, бо двоє дорослих і троє діток) виходить десь до 2400 євро… ну а ціни теж вищі за французькі чи німецькі. Теж хоче купити житло, але без європейського громадянства банки кредитувати не хочуть. mazurkevych

Повідомлень: 78 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2784278527862787 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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