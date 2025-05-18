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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2785278627872788
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 09:16

  xaos_3 написав:
  won написав:
  The_Rebel написав:BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.


То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)



Які небилиці?
Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові.
За датою народження? :)))
Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто.
Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани...

Як-то кажуть, почав крутитись, як вуж на сковорідці. Ти ще додай тоді в умову, що дата народження має бути до 1965 р., або стать - "ж".

Ох і вужик.


Ми ж однозначно розумієм, що говорим не про такі крайні випадки нормального розподілу популяції, а про медіанні. Тому закругляйся, для більшості чоловічого населення, хто отримав громадянство іншої країни, але так і не вдалося вийти з українського (уточнюю спеціально для ксаоса-вужика: це ті, хто не жінки, не старші 60 років, не інваліди, не заброньовані і не дипломати) виїзд після в'їзду буде закритий.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:27

  Бетон написав:По ценам говорит как в Киеве.
Кто-то из вас двоих накалывает))
Кто бы это мог быть

Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50%
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Позавчера видосы прислали.
В океане ноги мочат. Погода офигеть. Красиво.
Дети избавились от аллергии. За пол года простуды не было.

Говорят, прекрасна страна. Нравится им, ну и отлично.

Ребята, я в Киеве тоже знаю, где кексы по 4 косаря и помидоры по 3к

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Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:09

  Rack написав:
  Бетон написав:По ценам говорит как в Киеве.
Кто-то из вас двоих накалывает))
Кто бы это мог быть

Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50%

Возможно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 13:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах.

"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"
Молоко, дешевле или так же, но оно вкуснеее
Масло (пачки по 500 грамм) дешевле
Сыры в лидле твёрдые намного дешевле. Пачка 2.8 евро 400 грамм

Яйца 2.8 евро 20 штук, как в Киеве

Спагетти 0,5 евро пачка. Дешевле чем в Киеве

Дорогие фрукты за исключением местной клубники

Ветчина и мясо не дороже

Наши, говорит, тратят 500 евро в месяц на продукты.
Бывшая тратит 600..700, потому что покупает авокадо и разные дорогие продукты.




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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:27

  Бетон написав:Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах.

"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"

Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д.
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