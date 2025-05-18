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#<1 ... 2785278627872788 Додано: Нед 18 тра, 2025 09:16 xaos_3 написав: won написав: The_Rebel написав: BeneFuckTor В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.

В тому то й справа, що ніхто не ризикує перевіряти це.



То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)



То хай і не розказують вдвох тут небилиці - фактор і ксаос. Розумники.)



Які небилиці?

Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові.

За датою народження? ))

Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто.

Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани... Які небилиці?Яким чином можна ідентифікувати людину, яка легально змінила, ім'я та прізвище і не має біометрики, а місце народження вказано URSR, а можливо ERSR, LRSR... Друг дитинства народився в Угорщині, батьки були військові.За датою народження?))Був умовний "Ігорь Франко" 01.01.1970 р.н. став умовно "Jorg Schewtschenko" 01.01.1970 р.н. Так, у фільмах однозначно створять відділ, сфотографують, завантажать фото по базам і будуть дивитися на відсоток співпадіння. Ну, знайдуть співпадіння 75-85..відсотків по фото і далі що??? Фото співпало на 75-85-..відсотків і на цій підставі відмінять теперешні ім'я та прізвище і повернуть старі? Громадянину іншої країни? Круто.Була б це реальність,у репатріантів у Ізраїль/Німеччину/США... вже б були б проблеми. Але ні, їздять. Ті ж хасіди, прочани...

Як-то кажуть, почав крутитись, як вуж на сковорідці. Ти ще додай тоді в умову, що дата народження має бути до 1965 р., або стать - "ж".



Ох і вужик.





Ми ж однозначно розумієм, що говорим не про такі крайні випадки нормального розподілу популяції, а про медіанні. Тому закругляйся, для більшості чоловічого населення, хто отримав громадянство іншої країни, але так і не вдалося вийти з українського (уточнюю спеціально для ксаоса-вужика: це ті, хто не жінки, не старші 60 років, не інваліди, не заброньовані і не дипломати) виїзд після в'їзду буде закритий. Як-то кажуть, почав крутитись, як вуж на сковорідці. Ти ще додай тоді в умову, що дата народження має бути до 1965 р., або стать - "ж".Ох і вужик.Ми ж однозначно розумієм, що говорим не про такі крайні випадки нормального розподілу популяції, а про медіанні. Тому закругляйся, для більшості чоловічого населення, хто отримав громадянство іншої країни, але так і не вдалося вийти з українського (уточнюю спеціально для ксаоса-вужика: це ті, хто не жінки, не старші 60 років, не інваліди, не заброньовані і не дипломати) виїзд після в'їзду буде закритий. won Повідомлень: 75 З нами з: 15.05.24 Подякував: 203 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 10:27 Бетон написав: По ценам говорит как в Киеве.

Кто-то из вас двоих накалывает))

Кто бы это мог быть По ценам говорит как в Киеве.Кто-то из вас двоих накалывает))Кто бы это мог быть

Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50% Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50% Rack Повідомлень: 702 З нами з: 29.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 13:07 Re: Еміграція, заробітчанство

В океане ноги мочат. Погода офигеть. Красиво.

Дети избавились от аллергии. За пол года простуды не было.



Говорят, прекрасна страна. Нравится им, ну и отлично.



Ребята, я в Киеве тоже знаю, где кексы по 4 косаря и помидоры по 3к







Позавчера видосы прислали.В океане ноги мочат. Погода офигеть. Красиво.Дети избавились от аллергии. За пол года простуды не было.Говорят, прекрасна страна. Нравится им, ну и отлично.Ребята, я в Киеве тоже знаю, где кексы по 4 косаря и помидоры по 3к Бетон

Повідомлень: 4994 З нами з: 17.12.22 Подякував: 182 раз. Подякували: 362 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 13:09 Rack написав: Бетон написав: По ценам говорит как в Киеве.

Кто-то из вас двоих накалывает))

Кто бы это мог быть По ценам говорит как в Киеве.Кто-то из вас двоих накалывает))Кто бы это мог быть

Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50% Продуктовый набор будет дороже процентов на 30-50 от киевского однозначно. Сходить в бар-ресторан - в разы дороже. Радуется, потому что нет проблем с финансированием, благодаря вам - тем, кто на своих хлебах, ой не сладко. Да и климат г0вно! хотя, после Польши...Не хочу вас пугать, но вероятность того, что через пол года она кординально поменяет мнение выше 50%

Возможно Возможно Бетон

Повідомлень: 4994 З нами з: 17.12.22 Подякував: 182 раз. Подякували: 362 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 13:58 Re: Еміграція, заробітчанство



"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"

Молоко, дешевле или так же, но оно вкуснеее

Масло (пачки по 500 грамм) дешевле

Сыры в лидле твёрдые намного дешевле. Пачка 2.8 евро 400 грамм



Яйца 2.8 евро 20 штук, как в Киеве



Спагетти 0,5 евро пачка. Дешевле чем в Киеве



Дорогие фрукты за исключением местной клубники



Ветчина и мясо не дороже



Наши, говорит, тратят 500 евро в месяц на продукты.

Бывшая тратит 600..700, потому что покупает авокадо и разные дорогие продукты.









Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах."Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"Молоко, дешевле или так же, но оно вкуснеееМасло (пачки по 500 грамм) дешевлеСыры в лидле твёрдые намного дешевле. Пачка 2.8 евро 400 граммЯйца 2.8 евро 20 штук, как в КиевеСпагетти 0,5 евро пачка. Дешевле чем в КиевеДорогие фрукты за исключением местной клубникиВетчина и мясо не дорожеНаши, говорит, тратят 500 евро в месяц на продукты.Бывшая тратит 600..700, потому что покупает авокадо и разные дорогие продукты. Бетон

Повідомлень: 4994 З нами з: 17.12.22 Подякував: 182 раз. Подякували: 362 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 14:27 Бетон написав: Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах.



"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%" Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах."Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"

Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д. Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д. Gastarbaiter Повідомлень: 3643 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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