Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 27882789279027912792> Додано: Нед 18 тра, 2025 20:01 Бетон написав: Кароч, я хочу Ирландию



Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.



Да, и там обычный английский язык, мужчины Кароч, я хочу ИрландиюКвартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,

главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги? у меня к вам почьти нету претензий (((,главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги? Vadim_

Повідомлень: 3798 З нами з: 23.05.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:04 Vadim_ написав: Бетон написав: Кароч, я хочу Ирландию



Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.



Да, и там обычный английский язык, мужчины Кароч, я хочу ИрландиюКвартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,

главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги? у меня к вам почьти нету претензий (((,главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?

Пляшки здає.

Є порожня ? Можна забрати? Пляшки здає.Є порожня ? Можна забрати? Hotab Повідомлень: 15144 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2395 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок

Минус - наверное солнца маловато fox767676

Повідомлень: 3644 З нами з: 13.06.20 Подякував: 403 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12 Hotab написав: Сибарит написав: Для регламента в милях вполне обычная.

Американцы не заморачиваться подбором масла, льют самое дешёвое. Поэтому производители предусматривают частую замену. У того же аккорда для Европы регламент будет 15-20 ККМ. Для регламента в милях вполне обычная.Американцы не заморачиваться подбором масла, льют самое дешёвое. Поэтому производители предусматривают частую замену. У того же аккорда для Европы регламент будет 15-20 ККМ.

У мене чистокровна американка , їх для Європи чи в Європі не роблять, 10 т миль згідно меньюалу. У мене чистокровна американка , їх для Європи чи в Європі не роблять, 10 т миль згідно меньюалу.

IMHO, гібрид, тіпа менший пробіг на ДВЗ. IMHO, гібрид, тіпа менший пробіг на ДВЗ. Water Повідомлень: 3032 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:19 fox767676 написав: Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок

Минус - наверное солнца маловато Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая арендыПолитический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборокМинус - наверное солнца маловато

Так саме так!!

Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))

А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))

Хочу сонця багато. Так саме так!!Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))Хочу сонця багато. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 15144 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2395 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:26 Hotab написав: fox767676 написав: Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок

Минус - наверное солнца маловато Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая арендыПолитический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборокМинус - наверное солнца маловато

Так саме так!!

Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))

А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))

Хочу сонця багато. Так саме так!!Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))Хочу сонця багато.



Якось я був в Пітері задовго до пісеньки "ленінграда" і атмосфера низького сірого неба справила гнітюче враження . "тут мабуть спитися можна" - подумав я.

імхо, у сонячних регіонах для щастя треба менше спиртоградусів та калорій

Хоча Корк до Києва наближений за кліматом та широтою Якось я був в Пітері задовго до пісеньки "ленінграда" і атмосфера низького сірого неба справила гнітюче враження . "тут мабуть спитися можна" - подумав я.імхо, у сонячних регіонах для щастя треба менше спиртоградусів та калорійХоча Корк до Києва наближений за кліматом та широтою Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 тра, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз. fox767676

Повідомлень: 3644 З нами з: 13.06.20 Подякував: 403 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:32 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Якось я був в Пітері Якось я був в Пітері

сьогодні пролетів на ним. Місто велике, але не хватало вогню... сьогодні пролетів на ним. Місто велике, але не хватало вогню... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5371 З нами з: 29.07.22 Подякував: 852 раз. Подякували: 625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш. Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5371 З нами з: 29.07.22 Подякував: 852 раз. Подякували: 625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:37 Vadim_

Зато на Камаро или Линкольне ездит

Откормилося отбивными за мои и твои налоги, потом МИГа и МИ с КА сажать на них научилося, а описля у Хартум, а строители и токари со сборщиками нехай в окопе дохнут барабашов

Повідомлень: 5075 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 20:38 Дюрі-бачі написав: fox767676 написав: Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш. Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.

Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации? Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8217 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6430 раз. Подякували: 21516 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 27882789279027912792> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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