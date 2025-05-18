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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27882789279027912792>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:01

  Бетон написав:Кароч, я хочу Ирландию

Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.

Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,
главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:04

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Кароч, я хочу Ирландию

Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.

Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,
главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?

Пляшки здає.
Є порожня ? Можна забрати?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Для регламента в милях вполне обычная.
Американцы не заморачиваться подбором масла, льют самое дешёвое. Поэтому производители предусматривают частую замену. У того же аккорда для Европы регламент будет 15-20 ККМ.

У мене чистокровна американка , їх для Європи чи в Європі не роблять, 10 т миль згідно меньюалу.

IMHO, гібрид, тіпа менший пробіг на ДВЗ.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:19

  fox767676 написав:Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато

Так саме так!!
Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))
А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))
Хочу сонця багато.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 тра, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:26

  Hotab написав:
  fox767676 написав:Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато

Так саме так!!
Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))
А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))
Хочу сонця багато.


Якось я був в Пітері задовго до пісеньки "ленінграда" і атмосфера низького сірого неба справила гнітюче враження . "тут мабуть спитися можна" - подумав я.
імхо, у сонячних регіонах для щастя треба менше спиртоградусів та калорій
Хоча Корк до Києва наближений за кліматом та широтою
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 тра, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:Якось я був в Пітері

сьогодні пролетів на ним. Місто велике, але не хватало вогню...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:37

Vadim_
Зато на Камаро или Линкольне ездит
Откормилося отбивными за мои и твои налоги, потом МИГа и МИ с КА сажать на них научилося, а описля у Хартум, а строители и токари со сборщиками нехай в окопе дохнут
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 20:38

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды

Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.

Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации?
Сибарит
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  #<1 ... 27882789279027912792>
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