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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 тра, 2025 20:01
Бетон написав:
Кароч, я хочу Ирландию
Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.
Да, и там обычный английский язык, мужчины
у меня к вам почьти нету претензий (((,
главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?
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Vadim_
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:04
Vadim_ написав: Бетон написав:
Кароч, я хочу Ирландию
Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.
Да, и там обычный английский язык, мужчины
у меня к вам почьти нету претензий (((,
главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?
Пляшки здає.
Є порожня ? Можна забрати?
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Hotab
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато
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fox767676
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:12
Hotab написав: Сибарит написав:
Для регламента в милях вполне обычная.
Американцы не заморачиваться подбором масла, льют самое дешёвое. Поэтому производители предусматривают частую замену. У того же аккорда для Европы регламент будет 15-20 ККМ.
У мене чистокровна американка , їх для Європи чи в Європі не роблять, 10 т миль згідно меньюалу.
IMHO, гібрид, тіпа менший пробіг на ДВЗ.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:19
fox767676 написав:
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато
Так саме так!!
Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))
А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))
Хочу сонця багато.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 18 тра, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:26
Hotab написав: fox767676 написав:
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Политический плюс - на правильном краю Европы, и в стороне от всех разборок
Минус - наверное солнца маловато
Так саме так!!
Якось в дитинстві памʼятаю і взимку були сонячні морозні дні. І восени золота осінь (а може це я бурчу)))
А зараз всю зиму слякоть. Сонця не буває тижнями. Тому поїхати знов в дощову Ірландію, де ще і віскарь від 30 євро…. Та ні))
Хочу сонця багато.
Якось я був в Пітері задовго до пісеньки "ленінграда" і атмосфера низького сірого неба справила гнітюче враження . "тут мабуть спитися можна" - подумав я.
імхо, у сонячних регіонах для щастя треба менше спиртоградусів та калорій
Хоча Корк до Києва наближений за кліматом та широтою
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 18 тра, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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fox767676
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:32
fox767676 написав:
Якось я був в Пітері
сьогодні пролетів на ним. Місто велике, але не хватало вогню...
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:36
fox767676 написав:
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:37
Vadim_
Зато на Камаро или Линкольне ездит
Откормилося отбивными за мои и твои налоги, потом МИГа и МИ с КА сажать на них научилося, а описля у Хартум, а строители и токари со сборщиками нехай в окопе дохнут
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:38
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.
Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации?
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Сибарит
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