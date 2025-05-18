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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 тра, 2025 20:40
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Якось я був в Пітері
сьогодні пролетів на ним. Місто велике, але не хватало вогню...
з цим у воєнну гілку ))
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Додано: Нед 18 тра, 2025 20:52
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Да, в Ирландию надо ехать в свое жилье, избегая аренды
Спілкувався з колегами з усього світу і зійшлися в одній думці: працювати і жити в одній країні завжди погано. Працювати треба в країні, де медіанна зарплата в кілька разів вища, ніж в тій, де живеш.
якшо про аутсорс, то це Україна та Болгарія, інших дешевих варіантів не бачу
але ж ми знаєм - "дешева рибка - погана юшка"
ну і залежить від позиції/грейда - якщо сеньорний менеджер то можна (і треба) і в дорогих, розвинених локаціях прилаштуватися. якщо кодер , навіть сеньорний, то треба триматися подалі, бо нічого не залишиться після базових трат
Ірландія тут трохи демократичніша за Великобританію, але суттєво елітніша за Балкани чи Польщу
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:08
Сибарит написав:
Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации?
Звісно що ні. От один із колег працює в Цюриху (Швейцарія), а живе в Фрайбурзі (Німеччина). Або як варіант: Відень / Словаччина
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:09
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Т.е Вам важнее быть богаче соседей, чем жить в условиях более развитой цивилизации?
Звісно що ні. От один із колег працює в Цюриху (Швейцарія), а живе в Фрайбурзі (Німеччина). Або як варіант: Відень / Словаччина
Або французи живуть в Аннесі, а працюють у Швейцарії
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:14
Дюрі-бачі написав:
От один із колег працює в Цюриху (Швейцарія), а живе в Фрайбурзі (Німеччина)
а, ну то, "дейлі комьютінг"
теж таке було, але там навіть не Цюрих, а Цуг, ще далі від німеччини
Це до Києва з Білої Церкви чи Чернігова їздити, ну його нах якщо кожен день
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:15
fox767676 написав:
ну його нах якщо кожен день
Не кожен, а в понеділок на роботу, в суботу - додому.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:23
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
ну його нах якщо кожен день
Не кожен, а в понеділок на роботу, в суботу - додому.
Це вже якийсь інтернат буде. Чи життям буде рахуватися всього 2 дні вихідних, а 5 днів проходитимуть миттєво? Це так як на чехи закарпатці їздили (до війни) - півроку працюють по 12 годин в день, 6-7 днів на тиждень, а півроку "живуть" вдома в Україні
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:24
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
ну його нах якщо кожен день
Не кожен, а в понеділок на роботу, в суботу - додому.
так а де тоді "життя" ?
Насправді вони працюють і живуть у Відні та Цюриху
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Додано: Нед 18 тра, 2025 21:37
The_Rebel написав:
Це вже якийсь інтернат буде. Чи життям буде рахуватися всього 2 дні вихідних, а 5 днів проходитимуть миттєво? Це так як на чехи закарпатці їздили (до війни) - півроку працюють по 12 годин в день, 6-7 днів на тиждень, а півроку "живуть" вдома в Україні
Процитую його "є вибір або працювати 3 дні по 8 годин + 2 по 6 в Швейцарі, або 6 днів по 12 годин вдома, щоб грошей хватило хоча б на 2 дітей".
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Додано: Нед 18 тра, 2025 22:06
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
Це вже якийсь інтернат буде. Чи життям буде рахуватися всього 2 дні вихідних, а 5 днів проходитимуть миттєво? Це так як на чехи закарпатці їздили (до війни) - півроку працюють по 12 годин в день, 6-7 днів на тиждень, а півроку "живуть" вдома в Україні
Процитую його "є вибір або працювати 3 дні по 8 годин + 2 по 6 в Швейцарі, або 6 днів по 12 годин вдома, щоб грошей хватило хоча б на 2 дітей".
Ти не зрозумів шо тобі раніше писали, він фактично живе на роботі, ти сам написав, з понеділка по суботу на роботі. Живе він коли, у неділю?
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