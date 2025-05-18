Це з серії в бедронці погане мясо, ніхто його не купує. Тільки коли не зайдеш розібране, а коли скидка так і запаху не чутно))
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Додано: Нед 18 тра, 2025 22:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 18 тра, 2025 22:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.
П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш
Додано: Нед 18 тра, 2025 22:50
доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.
Додано: Нед 18 тра, 2025 22:53
ох ві ржачно пішєтє)). Подеревянский курит
смотрите, Вадим. из всего того, что здесь пишут и мне говорят знакомые, я понимаю, что человеку с интеллектом в любой стране будет хорошо, понимаете?
состоятельный, если обнулится, снова станет состоятельным.
нищий, если ему дать деньги, снова станет нищим
я придумаю. я всю жизнь поднимаюсь заново
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 18 тра, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 тра, 2025 22:54
Re: Еміграція, заробітчанство
До речі, в Польщі також сьогодні столичний мер-ліберал Тшасковський змагається з правим адептом Волинської різні - Навроцьким. Майже як в Румунії, але зараз поки перший тур. Тут також нам потрібна перемога мера, бо він проукраїнський, а суперник - навпаки, противник вступу України в НАТО та ЄС. Перший тур ніби за ним, але перевага мізерна.
Отже, сьогодні дуже важливий день. Бо якщо б виграв Джордже Сіміон та Навроцький, то у союзі з Орбаном і Фіцо ми були б, насправді, в оточенні противників України (крім Молдови). Та і уже могли б забути про будь-який рух в сторону ЄС. А так є надія. Через рік Орбана також можуть піти, там сильна опозиція зараз (досить проукраїнська) та і він уже всіх задовбав
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