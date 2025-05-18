Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 27902791279227932794> Додано: Нед 18 тра, 2025 22:10 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса? Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?



Це з серії в бедронці погане мясо, ніхто його не купує. Тільки коли не зайдеш розібране, а коли скидка так і запаху не чутно)) Це з серії в бедронці погане мясо, ніхто його не купує. Тільки коли не зайдеш розібране, а коли скидка так і запаху не чутно)) BeneFuckTor Повідомлень: 338 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:22 Re: Еміграція, заробітчанство Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.

П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш The_Rebel

Повідомлень: 711 З нами з: 01.06.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:50 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Бетон написав: Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах.



"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"

Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д. Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах."Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д.

Спрошу.

Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.

Наше мясо по качеству несравнимо



Спрошу.Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.Наше мясо по качеству несравнимо Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса? Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.

ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.

на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга. доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга. Бетон

Повідомлень: 5004 З нами з: 17.12.22 Подякував: 183 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:53 Vadim_ написав: Бетон написав: Кароч, я хочу Ирландию



Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.



Да, и там обычный английский язык, мужчины Кароч, я хочу ИрландиюКвартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,

главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги? у меня к вам почьти нету претензий (((,главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?

ох ві ржачно пішєтє)). Подеревянский курит



смотрите, Вадим. из всего того, что здесь пишут и мне говорят знакомые, я понимаю, что человеку с интеллектом в любой стране будет хорошо, понимаете?

состоятельный, если обнулится, снова станет состоятельным.

нищий, если ему дать деньги, снова станет нищим



я придумаю. я всю жизнь поднимаюсь заново ох ві ржачно пішєтє)). Подеревянский куритсмотрите, Вадим. из всего того, что здесь пишут и мне говорят знакомые, я понимаю, что человеку с интеллектом в любой стране будет хорошо, понимаете?состоятельный, если обнулится, снова станет состоятельным.нищий, если ему дать деньги, снова станет нищимя придумаю. я всю жизнь поднимаюсь заново Востаннє редагувалось Бетон в Нед 18 тра, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз. Бетон

Повідомлень: 5004 З нами з: 17.12.22 Подякував: 183 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 22:54 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, в Польщі також сьогодні столичний мер-ліберал Тшасковський змагається з правим адептом Волинської різні - Навроцьким. Майже як в Румунії, але зараз поки перший тур. Тут також нам потрібна перемога мера, бо він проукраїнський, а суперник - навпаки, противник вступу України в НАТО та ЄС. Перший тур ніби за ним, але перевага мізерна.



Отже, сьогодні дуже важливий день. Бо якщо б виграв Джордже Сіміон та Навроцький, то у союзі з Орбаном і Фіцо ми були б, насправді, в оточенні противників України (крім Молдови). Та і уже могли б забути про будь-який рух в сторону ЄС. А так є надія. Через рік Орбана також можуть піти, там сильна опозиція зараз (досить проукраїнська) та і він уже всіх задовбав The_Rebel

Повідомлень: 711 З нами з: 01.06.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:04 The_Rebel написав: Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.

П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш



Ви принесли на форум гарну новину.

Важливий момент: НАЦІЯ ОБʼЄДНАЛАСЯ.

Цього ніколи не було в сучасній історії України.

Останні новини з Румунії:

«Згідно з підрахунком голосів у неділю ввечері, незалежний кандидат Нікусор Дан продовжує лідирувати над своїм націоналістичним конкурентом Джорджем Сіміоном у трилері президентських виборів у Румунії, який приголомшив та поляризував країну.

Після підрахунку 94% голосів Дан має перевагу в 54% над Сіміоном, який отримав 45% підтримки виборців — різниця становить 700 000 голосів.» Ви принесли на форум гарну новину.Важливий момент: НАЦІЯ ОБʼЄДНАЛАСЯ.Цього ніколи не було в сучасній історії України.Останні новини з Румунії:«Згідно з підрахунком голосів у неділю ввечері, незалежний кандидат Нікусор Дан продовжує лідирувати над своїм націоналістичним конкурентом Джорджем Сіміоном у трилері президентських виборів у Румунії, який приголомшив та поляризував країну.Після підрахунку 94% голосів Дан має перевагу в 54% над Сіміоном, який отримав 45% підтримки виборців — різниця становить 700 000 голосів.» akurt

Повідомлень: 10862 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1408 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:12 Бетон



смотрите, Вадим.





Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!». Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!». Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:16 Hotab написав: Бетон



смотрите, Вадим.





Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!». Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!».

пхахахаха

понял пхахахахапонял Бетон

Повідомлень: 5004 З нами з: 17.12.22 Подякував: 183 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:21 Бетон написав: Спрошу.

Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.

Наше мясо по качеству несравнимо



Спрошу.Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.Наше мясо по качеству несравнимо

Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро. Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро. Gastarbaiter Повідомлень: 3645 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:25 Gastarbaiter написав: Бетон написав: Спрошу.

Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.

Наше мясо по качеству несравнимо



Спрошу.Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.Наше мясо по качеству несравнимо

Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро. Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро.

да я в курсе, спасибо



оказывается качество мяса в Ирландии считается одним из самых высоких в мире. прикольно



у них пастбищ много, травку жуют. гормоны и антибиотки запрещены да я в курсе, спасибооказывается качество мяса в Ирландии считается одним из самых высоких в мире. прикольноу них пастбищ много, травку жуют. гормоны и антибиотки запрещены Бетон

Повідомлень: 5004 З нами з: 17.12.22 Подякував: 183 раз. Подякували: 363 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 27902791279227932794> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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