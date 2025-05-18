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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 27902791279227932794>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?


Це з серії в бедронці погане мясо, ніхто його не купує. Тільки коли не зайдеш розібране, а коли скидка так і запаху не чутно))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.
П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:50

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Очень разные производ. и цены. Огромная разница в ассортименте, сложно отслеживать в разных магазинах.

"Уровень цен не выше ! Только некоторые позиции чуть дороже ,но это не больше чем 10-20%"
Если сравнивать только цены на продукты/одежду/айфоны, то да, разницы большой не будет. Услуги (что, как бы, логично при в разы большей оплате труда) - вот что ощутимо. Спросите про маникюрщиц/парикмахеров, про стоимость замены масла в машине, про цену часа репетитора для ребенка и т.д.

Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

Зображення Зображення Зображення Зображення
Як ви можете дистанційно порівняти якість мʼяса?

доречі, це загальновідомий факт серед наших біженців. екс дружина шарить в м'ясі. я вас запевняю.
ви купували мясо в наших маркетах чи рибу? це ж жах. ну ви на шашлик візмете мясо в укр магазині? всі ж беруть на базарі. за сало взагалі мови нема.
на прикладі молока. я його пив у Франції і Нідерландах. те, що п'ємо ми в Україні - бодяга.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:53

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Кароч, я хочу Ирландию

Квартира за 150 к. евро в аренде 1800 евро.

Да, и там обычный английский язык, мужчины

у меня к вам почьти нету претензий (((,
главній вопрос - как ві там зарабатіваєте деньги?

ох ві ржачно пішєтє)). Подеревянский курит

смотрите, Вадим. из всего того, что здесь пишут и мне говорят знакомые, я понимаю, что человеку с интеллектом в любой стране будет хорошо, понимаете?
состоятельный, если обнулится, снова станет состоятельным.
нищий, если ему дать деньги, снова станет нищим

я придумаю. я всю жизнь поднимаюсь заново
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 18 тра, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 22:54

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі, в Польщі також сьогодні столичний мер-ліберал Тшасковський змагається з правим адептом Волинської різні - Навроцьким. Майже як в Румунії, але зараз поки перший тур. Тут також нам потрібна перемога мера, бо він проукраїнський, а суперник - навпаки, противник вступу України в НАТО та ЄС. Перший тур ніби за ним, але перевага мізерна.

Отже, сьогодні дуже важливий день. Бо якщо б виграв Джордже Сіміон та Навроцький, то у союзі з Орбаном і Фіцо ми були б, насправді, в оточенні противників України (крім Молдови). Та і уже могли б забути про будь-який рух в сторону ЄС. А так є надія. Через рік Орбана також можуть піти, там сильна опозиція зараз (досить проукраїнська) та і він уже всіх задовбав
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:04

  The_Rebel написав:Нещодавно тут були переживання про вибори в нашого сусіда - Румунії. Там проросійський кандидат і противник допомоги Україні виграв перший тур майже розгромно. Якщо не помиляюся набрав 40% голосів, і лише 20% голосів було у його найближчого переслідувача. Так ось, сьогодні відбувся 2-й тур і за результатами екзит-полів попередньо виграє проєвропейський мер Бухареста, що зайняв друге місце у 1-му турі. При чому досить велика різниця вже на його користь - 54% проти 46%.
П.с.Чимось ситуація нагадала Францію, коли у другому турі проти Лє Пен також всі об'єдналися забезпечили їй програш


Ви принесли на форум гарну новину.
Важливий момент: НАЦІЯ ОБʼЄДНАЛАСЯ.
Цього ніколи не було в сучасній історії України.
Останні новини з Румунії:
«Згідно з підрахунком голосів у неділю ввечері, незалежний кандидат Нікусор Дан продовжує лідирувати над своїм націоналістичним конкурентом Джорджем Сіміоном у трилері президентських виборів у Румунії, який приголомшив та поляризував країну.
Після підрахунку 94% голосів Дан має перевагу в 54% над Сіміоном, який отримав 45% підтримки виборців — різниця становить 700 000 голосів.»
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:12

Бетон

смотрите, Вадим.


Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:16

  Hotab написав:Бетон

смотрите, Вадим.


Не втрачайте час. Він завтра не згадає ні вас, ні питання, ні відповідь. Можете перевірити. В іншій темі спитайте, де ви (Бетон) живете, які ваші плани. Він вас не пригадає. Сенс втрачати час? Там питання по колу одні і ті ж. Кожен новий день - абсолютно новий. Без вантажу експіріенсу. По хорошому він мав би піти в небитіє, але хай буде як нагадування, як чорні кола навколо очей панди, так само дивлячись на нього кажеш собі «НЕ БУХАЙ!».

пхахахаха
понял
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:21

  Бетон написав:Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

Зображення

Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:25

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Спрошу.
Прислала корзину продуктов на 60 евро. И цены на мясо.
Наше мясо по качеству несравнимо

Зображення

Только это ж цена не за кг, а за кусок. За кг цена там внизу мелким: 6,8 евро.

да я в курсе, спасибо

оказывается качество мяса в Ирландии считается одним из самых высоких в мире. прикольно

у них пастбищ много, травку жуют. гормоны и антибиотки запрещены
Бетон
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