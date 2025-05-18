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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2791279227932794> Додано: Нед 18 тра, 2025 23:32 gonchik74 написав: Hotab написав: gonchik74





Оті насоси для моторної оливи для когось теж продають





А навіщо він? Фільтр же все одно треба міняти, не тільки оливу. А навіщо він? Фільтр же все одно треба міняти, не тільки оливу.

Можна зробити заміну без заміни фільтра. Наприклад раз в 7.5 тис, раз в 15 заміну фільтра. Можна зробити заміну без заміни фільтра. Наприклад раз в 7.5 тис, раз в 15 заміну фільтра.

Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39 yama



Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою



Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою

Зрозумів чому ти не прийшов профвідбір в патрульну поліцію?

Перечитай ще раз просто цитати вище, не перебігаючи нікуди на інші сторінки. Може дійде на чому насправді тут економлять і про що говорять. Зрозумів чому ти не прийшов профвідбір в патрульну поліцію?Перечитай ще раз просто цитати вище, не перебігаючи нікуди на інші сторінки. Може дійде на чому насправді тут економлять і про що говорять. Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39 BeneFuckTor написав: [так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних... [так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних...

Про 500 євро звідки інформація ? Бо всяке по інтернету ходить хтось розказує про $2000 щоб з бусіка вийти 5000 щоб з тцк і 10 000 щоб після влк . Ож кому вірити і скільки нсоити з собою в кишені в Україні ? Про 500 євро звідки інформація ? Бо всяке по інтернету ходить хтось розказує про $2000 щоб з бусіка вийти 5000 щоб з тцк і 10 000 щоб після влк . Ож кому вірити і скільки нсоити з собою в кишені в Україні ? yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:40 Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик! yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47 Re: Еміграція, заробітчанство На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47 yama написав: Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик! склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик!

Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон. Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон. Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:48 Hotab написав: yama написав: Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик! склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик!

Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон. Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон.

Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) . Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) . yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:53 yama



Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) .





А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…

Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати. А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати. Hotab Повідомлень: 15153 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 00:04 Hotab написав: yama



Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) .





А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…

Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати. А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати.

Загалом Філіпіни - країна третього світу, не краще неньки України, а як двіж конфлікт війна з Китаєм почнеться, ну то там буде жесть .

Ладно я вже зрозумів що всі більш менш адекватні пішли спати чи … один Хотабич за всіх відписує Хотаба ще інколи читаю - інформативність хоча близько 5% інше просто поливання багном оточуючих, але забагато Хотаба на сьогодні , бо повторюсь ккд 1до 12 , з 12 повідомлень одне містить інформацію по темі , а не полив добривами оточуючих ))) Стверджуватися за рахунок поливу інших добривами - лайном , це честі не робить. Загалом Філіпіни - країна третього світу, не краще неньки України, а як двіж конфлікт війна з Китаєм почнеться, ну то там буде жесть .Ладно я вже зрозумів що всі більш менш адекватні пішли спати чи … один Хотабич за всіх відписуєХотаба ще інколи читаю - інформативність хоча близько 5% інше просто поливання багном оточуючих, але забагато Хотаба на сьогодні , бо повторюсь ккд 1до 12 , з 12 повідомлень одне містить інформацію по темі , а не полив добривами оточуючих ))) Стверджуватися за рахунок поливу інших добривами - лайном , це честі не робить. yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 00:07 Hotab які ще прогалини для біографії додати ? Про Харчові звчики ? Повний ЗСЖ по москальски зож , згідно всіх наукових рекомендацій, середземноморська дієта , але без оливкового масла (((. Тож червоне мясо вкрай рідко, всі види переробленого мяса як то сосиски ковбаси і т.п. Табу. yama Повідомлень: 5174 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9151 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2791279227932794> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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