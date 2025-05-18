Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою
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Додано: Нед 18 тра, 2025 23:32
Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39
yama
Зрозумів чому ти не прийшов профвідбір в патрульну поліцію?
Перечитай ще раз просто цитати вище, не перебігаючи нікуди на інші сторінки. Може дійде на чому насправді тут економлять і про що говорять.
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39
Про 500 євро звідки інформація ? Бо всяке по інтернету ходить хтось розказує про $2000 щоб з бусіка вийти 5000 щоб з тцк і 10 000 щоб після влк . Ож кому вірити і скільки нсоити з собою в кишені в Україні ?
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47
Re: Еміграція, заробітчанство
На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:48
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:53
yama
А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…
Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати.
Додано: Пон 19 тра, 2025 00:04
Загалом Філіпіни - країна третього світу, не краще неньки України, а як двіж конфлікт війна з Китаєм почнеться, ну то там буде жесть .
Ладно я вже зрозумів що всі більш менш адекватні пішли спати чи … один Хотабич за всіх відписує Хотаба ще інколи читаю - інформативність хоча близько 5% інше просто поливання багном оточуючих, але забагато Хотаба на сьогодні , бо повторюсь ккд 1до 12 , з 12 повідомлень одне містить інформацію по темі , а не полив добривами оточуючих ))) Стверджуватися за рахунок поливу інших добривами - лайном , це честі не робить.
Додано: Пон 19 тра, 2025 00:07
Hotab які ще прогалини для біографії додати ? Про Харчові звчики ? Повний ЗСЖ по москальски зож , згідно всіх наукових рекомендацій, середземноморська дієта , але без оливкового масла (((. Тож червоне мясо вкрай рідко, всі види переробленого мяса як то сосиски ковбаси і т.п. Табу.
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