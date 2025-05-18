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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2791279227932794>
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:32

  gonchik74 написав:
  Hotab написав:gonchik74


Оті насоси для моторної оливи для когось теж продають


А навіщо він? Фільтр же все одно треба міняти, не тільки оливу.

Можна зробити заміну без заміни фільтра. Наприклад раз в 7.5 тис, раз в 15 заміну фільтра.

Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою :|
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39

yama

Я вибачаюсь що встрягаю без контекста , але ж фільтр копійки коштує порівняно з хорошою оливою :|


Зрозумів чому ти не прийшов профвідбір в патрульну поліцію?
Перечитай ще раз просто цитати вище, не перебігаючи нікуди на інші сторінки. Може дійде на чому насправді тут економлять і про що говорять.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:39

  BeneFuckTor написав:[так могли запакувати, але якщо все було по закону то на обліку ти не стояв, і відпустили б. Тільки не надо тут про зле тцк, тай 500є в кармані на всякий випадок можна знайти відкупитись від дуже настирних...

Про 500 євро звідки інформація ? Бо всяке по інтернету ходить хтось розказує про $2000 щоб з бусіка вийти 5000 щоб з тцк і 10 000 щоб після влк . Ож кому вірити і скільки нсоити з собою в кишені в Україні ? :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:40

Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик!
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47

Re: Еміграція, заробітчанство

На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47

  yama написав:Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик!

Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:48

  Hotab написав:
  yama написав:Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик!

Тобто крім тугодумства - ще і зір. Пон.

Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:53

yama

Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) .


А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…
Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:04

  Hotab написав:yama

Я до економії на мясі ще не дійшов . Прижитявий біограф мій зявився ))) .


А амнезія така, наче мясо вже давно не їси…
Ну нічого, то питання часу: ще трохи помрієш про філіпіни, і почнеш гриби з фундаменту різати.

Загалом Філіпіни - країна третього світу, не краще неньки України, а як двіж конфлікт війна з Китаєм почнеться, ну то там буде жесть .
Ладно я вже зрозумів що всі більш менш адекватні пішли спати чи … один Хотабич за всіх відписує :mrgreen: Хотаба ще інколи читаю - інформативність хоча близько 5% інше просто поливання багном оточуючих, але забагато Хотаба на сьогодні , бо повторюсь ккд 1до 12 , з 12 повідомлень одне містить інформацію по темі , а не полив добривами оточуючих ))) Стверджуватися за рахунок поливу інших добривами - лайном , це честі не робить.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:07

Hotab які ще прогалини для біографії додати ? Про Харчові звчики ? Повний ЗСЖ по москальски зож , згідно всіх наукових рекомендацій, середземноморська дієта , але без оливкового масла (((. Тож червоне мясо вкрай рідко, всі види переробленого мяса як то сосиски ковбаси і т.п. Табу.
yama
 
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