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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 тра, 2025 00:47
yama написав:Hotab
які ще прогалини для біографії додати ? .
Де ти бачив запит на це?
Запит до тебе лише один: не бути тупим бараном, який нічого ні про кого не пробує запамʼятати, але береться давати оцінки і робити висновки. Бо будеш схожим на Вадіка, у якого кожен новий день з чистого листа, наче вночі прокапали і обнулили його.
А так-то ти надто пустий і не цікавий.
І амбіції твої - стати патрульним в нац полі (і навіть тут не зміг ти себе реалізувати!!) , такі собі.
І хизування, що працюєш повністю в темну за нал - теж відстій якийсь. Такого треба стидатися, да ще у воюючій країні.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 01:23
yama написав:
На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))
Сам не був, тільки колишня подруга там багато місць об'їздила. Ну, враховуючи Філіппіни, то відстань не має лякати) Отже, це країни Південної Америки, а саме - Уругвай, Аргентина та Чилі. Мова також одна з найпоширеніших і не вважається важкою - іспанська, тож вивчивши можна буде поміняти країну в разі чого. В тому числі і через це не рекомендувала Бразилію, а ще тому що там злочинність велика. Також є декілька країн в латинській Америці, наприклад, Сальвадор та Панама. Але мій фаворит - Уругвай. Ну, але це вже якщо взагалі життя з чистого листа почати. Поки шансів на це десь 10% у мене, більше Чехія/Словаччина/Угорщина - десь 40%, так як хочеться навідувати батьків/родичів, але більше всього, що залишусь в Україні (50%)
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Додано: Пон 19 тра, 2025 02:00
akurt написав:
.........
Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!
Оно-то "натурпродукт!".
Но есть 2 маленьких вопроса:
- останется ли она целой?
- останется ли Харьков украинским? (очень надеюсь, что да)
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