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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 тра, 2025 01:23
yama написав:
На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))
Сам не був, тільки колишня подруга там багато місць об'їздила. Ну, враховуючи Філіппіни, то відстань не має лякати) Отже, це країни Південної Америки, а саме - Уругвай, Аргентина та Чилі. Мова також одна з найпоширеніших і не вважається важкою - іспанська, тож вивчивши можна буде поміняти країну в разі чого. В тому числі і через це не рекомендувала Бразилію, а ще тому що там злочинність велика. Також є декілька країн в латинській Америці, наприклад, Сальвадор та Панама. Але мій фаворит - Уругвай. Ну, але це вже якщо взагалі життя з чистого листа почати. Поки шансів на це десь 10% у мене, більше Чехія/Словаччина/Угорщина - десь 40%, так як хочеться навідувати батьків/родичів, але більше всього, що залишусь в Україні (50%)
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Додано: Пон 19 тра, 2025 02:00
akurt написав:
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Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!
Оно-то "натурпродукт!".
Но есть 2 маленьких вопроса:
- останется ли она целой?
- останется ли Харьков украинским? (очень надеюсь, что да)
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Додано: Пон 19 тра, 2025 08:26
Ну як вам вибори президента в Польщі?
В першому турі антиукраїнські кандидати загалом набрали 55%, шанс виграшу проросійського кандидата в другому турі дуже величезний. Звичайно президент багато чого не вирішує, але через два роки коли виберуть проросійський Сейм - буде пагано.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 08:33
akurt написав:
Цього ніколи не було в сучасній історії України.
Цього ніколи не було в туреччині. А в Україні це було мінімум один раз, який подумайте самі. І ще другий, від якого Ви у франції, а не у рідному гарному львові.
Тож, не перегибайте палку.
yama написав:
Про 500 євро звідки інформація ?
По інтернету і Ваші дописи можна назбирати.
Вам що не напиши не так. А що якщо скажу що якщо якісь проблеми по здоров'ю то відпускають? Такі дописувачі як Ви пишуть що і одноглазих грибуть. Тож читайте далі.
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Додано: Пон 19 тра, 2025 11:35
yama написав:
На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою
, бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))
Вот это требование - кучу стран отрезает. Индия/Шри-Ланка. Или имелось в виду "понимают", а не "нужна для гражданства"?
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