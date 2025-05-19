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#<1 ... 2791279227932794> Додано: Нед 18 тра, 2025 23:40 Hotab склероз в тебе , тричі писав - по зору ! Бо очкарик! yama Повідомлень: 5159 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9148 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 тра, 2025 23:47 Re: Еміграція, заробітчанство На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) yama Повідомлень: 5159 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9148 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 01:23 yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))

Сам не був, тільки колишня подруга там багато місць об'їздила. Ну, враховуючи Філіппіни, то відстань не має лякати) Отже, це країни Південної Америки, а саме - Уругвай, Аргентина та Чилі. Мова також одна з найпоширеніших і не вважається важкою - іспанська, тож вивчивши можна буде поміняти країну в разі чого. В тому числі і через це не рекомендувала Бразилію, а ще тому що там злочинність велика. Також є декілька країн в латинській Америці, наприклад, Сальвадор та Панама. Але мій фаворит - Уругвай. Ну, але це вже якщо взагалі життя з чистого листа почати. Поки шансів на це десь 10% у мене, більше Чехія/Словаччина/Угорщина - десь 40%, так як хочеться навідувати батьків/родичів, але більше всього, що залишусь в Україні (50%) Сам не був, тільки колишня подруга там багато місць об'їздила. Ну, враховуючи Філіппіни, то відстань не має лякати) Отже, це країни Південної Америки, а саме - Уругвай, Аргентина та Чилі. Мова також одна з найпоширеніших і не вважається важкою - іспанська, тож вивчивши можна буде поміняти країну в разі чого. В тому числі і через це не рекомендувала Бразилію, а ще тому що там злочинність велика. Також є декілька країн в латинській Америці, наприклад, Сальвадор та Панама. Але мій фаворит - Уругвай. Ну, але це вже якщо взагалі життя з чистого листа почати. Поки шансів на це десь 10% у мене, більше Чехія/Словаччина/Угорщина - десь 40%, так як хочеться навідувати батьків/родичів, але більше всього, що залишусь в Україні (50%) The_Rebel

Повідомлень: 712 З нами з: 01.06.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 02:00 akurt написав: .........

Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт! .........Можна і в харківські квартири вкладатися: натурпродукт!

Оно-то "натурпродукт!".

Но есть 2 маленьких вопроса:

- останется ли она целой?

- останется ли Харьков украинским? (очень надеюсь, что да) Оно-то "натурпродукт!".Но есть 2 маленьких вопроса:- останется ли она целой?- останется ли Харьков украинским? (очень надеюсь, что да) ЛАД 2 Повідомлень: 34440 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5329 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 08:26 Вибори президента Польщі Ну як вам вибори президента в Польщі?

В першому турі антиукраїнські кандидати загалом набрали 55%, шанс виграшу проросійського кандидата в другому турі дуже величезний. Звичайно президент багато чого не вирішує, але через два роки коли виберуть проросійський Сейм - буде пагано. BIGor

Повідомлень: 9924 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1435 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 08:33 akurt написав: Цього ніколи не було в сучасній історії України.

Цього ніколи не було в сучасній історії України.



Цього ніколи не було в туреччині. А в Україні це було мінімум один раз, який подумайте самі. І ще другий, від якого Ви у франції, а не у рідному гарному львові.



Тож, не перегибайте палку. Цього ніколи не було в туреччині. А в Україні це було мінімум один раз, який подумайте самі. І ще другий, від якого Ви у франції, а не у рідному гарному львові.Тож, не перегибайте палку. BeneFuckTor Повідомлень: 339 З нами з: 21.11.19 Подякував: 253 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 11:35 yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море, бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))

Вот это требование - кучу стран отрезает. Индия/Шри-Ланка. Или имелось в виду "понимают", а не "нужна для гражданства"? Вот это требование - кучу стран отрезает. Индия/Шри-Ланка. Или имелось в виду "понимают", а не "нужна для гражданства"? _hunter Повідомлень: 9671 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 12:33 yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном )))

Таких країн багато, крім вищеназваних іншими форумчанами, варто згадати Єгипет, Пакистан.

Інша справа, що питання є дуже загальним. На мою думку, важливим є умови отримання дозволу на проживання. За цим критерієм (легкість отримання), після країн ЄС, мабуть, йдуть країни Центр. та Півд. Америки. Таких країн багато, крім вищеназваних іншими форумчанами, варто згадати Єгипет, Пакистан.Інша справа, що питання є дуже загальним. На мою думку, важливим є умови отримання дозволу на проживання. За цим критерієм (легкість отримання), після країн ЄС, мабуть, йдуть країни Центр. та Півд. Америки. xaos_3 Повідомлень: 35 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 13:46 Re: Еміграція, заробітчанство yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? Якщо вірити тому ж Ночкіно блогеру ? Щоб було тепло море і бажано з англійською або франц мовою , бо якусь угорську чи хорматську вчити точно не хочеться. Так мрії про відкриття кордону перед сном ))) Острови в карибському басейні, бувші англійські/французькі колонії. Там ще багато в кого формально є номад-візи, але є все одно податкові нюанси Острови в карибському басейні, бувші англійські/французькі колонії. Там ще багато в кого формально є номад-візи, але є все одно податкові нюанси Faceless

Модератор Повідомлень: 36127 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1488 раз. Подякували: 8204 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 13:49 yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можназа $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене. Залежить від того, як розуміти виділене. Gastarbaiter Повідомлень: 3646 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 602 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2791279227932794> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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