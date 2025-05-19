|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:36
Gastarbaiter написав: yama написав:
На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем
за $1000/міс ?
Залежить від того, як розуміти виділене.
Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор