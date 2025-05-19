Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)
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Додано: Пон 19 тра, 2025 15:36
Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)
Додано: Пон 19 тра, 2025 18:03
Дві родини, з якими інколи спілкуюся, проживають в Таїланді вже більше року.
Одним так і написав запит: "Чи вдається жити в Таїланді за 1000 доларів на місяць?".
Буде відповідь - напишу.
Останній раз розказували про погіршення умов перебування: раніше можна було і треба було виїжджати з країни 5 разів на рік. Виїжджали 5 разів на рік у В"єтнам (час+додаткові витрати).
Потім умови погіршили. Подробиць не знаю...
Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41
Поки панове думають, чи варто жити в Південній Америці, щойно отримав фото від приятелів в одній саме із цих країн… прямо зараз надійшли на мій смартфон…
Дурниць на форумі - що цікаво - і це як виявилося - головне - вони ніколи не писали.
На Філіппіни до дівчат 13-ти річних не збиралися.
Просто купили нерухомість саме в Південній Америці… там зараз і живуть…
І ніяких балачок: реальні дії. Поїхали туди один раз, потім другий раз, а на третій і купили…
Додано: Пон 19 тра, 2025 20:51
akurt
А за спиною у фотографа такий самий пейзаж? 😅
Що там робити?)
Дитина в яку школу піде?)
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