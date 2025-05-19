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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2791279227932794
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:36

  Gastarbaiter написав:
  yama написав:На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене.

Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 18:03

Дві родини, з якими інколи спілкуюся, проживають в Таїланді вже більше року.
Одним так і написав запит: "Чи вдається жити в Таїланді за 1000 доларів на місяць?".
Буде відповідь - напишу.

Останній раз розказували про погіршення умов перебування: раніше можна було і треба було виїжджати з країни 5 разів на рік. Виїжджали 5 разів на рік у В"єтнам (час+додаткові витрати).
Потім умови погіршили. Подробиць не знаю...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41

Поки панове думають, чи варто жити в Південній Америці, щойно отримав фото від приятелів в одній саме із цих країн… прямо зараз надійшли на мій смартфон…
Дурниць на форумі - що цікаво - і це як виявилося - головне - вони ніколи не писали.
На Філіппіни до дівчат 13-ти річних не збиралися.
Просто купили нерухомість саме в Південній Америці… там зараз і живуть…
І ніяких балачок: реальні дії. Поїхали туди один раз, потім другий раз, а на третій і купили…
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 20:51

akurt
А за спиною у фотографа такий самий пейзаж? 😅
Що там робити?)
Дитина в яку школу піде?)
Hotab
 
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  #<1 ... 2791279227932794
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