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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2792279327942795> Додано: Пон 19 тра, 2025 15:36 Gastarbaiter написав: yama написав: На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можна норм жити без шику і проблем за $1000/міс ? На ніч спитаю , тапки в мене полетять, але де крім Філіпін можназа $1000/міс ?

Залежить від того, як розуміти виділене. Залежить від того, як розуміти виділене.

Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний) Та отож. Бо на тих самих Філіпінах в туристичних місцинах на штуку не сильно порозкошуєш. А в місцинах де це можливо - не сильно хочеться довго знаходитись. Це як Київ Флая і звичайний) gonchik74

Повідомлень: 987 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 18:03 Дві родини, з якими інколи спілкуюся, проживають в Таїланді вже більше року.

Одним так і написав запит: "Чи вдається жити в Таїланді за 1000 доларів на місяць?".

Буде відповідь - напишу.



Останній раз розказували про погіршення умов перебування: раніше можна було і треба було виїжджати з країни 5 разів на рік. Виїжджали 5 разів на рік у В"єтнам (час+додаткові витрати).

Потім умови погіршили. Подробиць не знаю... akurt

Повідомлень: 10866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 20:41

Дурниць на форумі - що цікаво - і це як виявилося - головне - вони ніколи не писали.

На Філіппіни до дівчат 13-ти річних не збиралися.

Просто купили нерухомість саме в Південній Америці… там зараз і живуть…

І ніяких балачок: реальні дії. Поїхали туди один раз, потім другий раз, а на третій і купили…

Поки панове думають, чи варто жити в Південній Америці, щойно отримав фото від приятелів в одній саме із цих країн… прямо зараз надійшли на мій смартфон…Дурниць на форумі - що цікаво - і це як виявилося - головне - вони ніколи не писали.На Філіппіни до дівчат 13-ти річних не збиралися.Просто купили нерухомість саме в Південній Америці… там зараз і живуть…І ніяких балачок: реальні дії. Поїхали туди один раз, потім другий раз, а на третій і купили… akurt

Повідомлень: 10866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 20:51 akurt

А за спиною у фотографа такий самий пейзаж? 😅

Що там робити?)

Дитина в яку школу піде?) Hotab Повідомлень: 15147 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2396 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 21:08 Не повірите, там все ОК.

Хлопець мудрий до безтями.

Це я ще не все розказую, бо то приватна інформація. akurt

Повідомлень: 10866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 21:15 akurt



Хлопець мудрий до безтями.





Не ставлю під сумнів. Батьки, які займаються дітьми, можуть дуже сильно прокачати дитину. Але все ж? У такій гарній місцині є школа? Не ставлю під сумнів. Батьки, які займаються дітьми, можуть дуже сильно прокачати дитину. Але все ж? У такій гарній місцині є школа? Hotab Повідомлень: 15147 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2396 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 21:30 Hotab написав: У такій гарній місцині є школа? У такій гарній місцині є школа?

Не будьте наївним.

В ці дні в - не повірете - в Йорданському Хашимітському Королівстві перебуває потужна делегація науковців України.

Пан Дюрі-Бачі із своїм злиденним Казахстаном відпочиває осторонь...



У складі: завідувачка кафедрою - не повірете - жінка - типу науковець одного з видів транспорту, якого вона в очі НЕ бачила; одного докторанта, син якого вчиться в Європі, але батькам дітей зі Львова той докторант розказує, що краще вчитися у тієї пані; та ще двох львівських чиновників, які не мають відношення до теми, але отримують по 80 євро "добових".

Так що все те навчання про яке ви говорите - то все таке... кумедне...

А ось та пані та той легінь розкажуть арабам (!) як треба не тільки літати, не тільки ходити, а й як повзати...

За 80 євро добових та безкоштовні авіаквитки що не розкажеш дурнуватим чоловікам в білих галабеях... Араби - вони ж як діти... проковтнуть будь-яку бздуру... Не будьте наївним.В ці дні в - не повірете - в Йорданському Хашимітському Королівстві перебуває потужна делегація науковців України.Паніз своїм злиденним Казахстаном відпочиває осторонь...У складі: завідувачка кафедрою - не повірете - жінка - типу науковець одного з видів транспорту, якого вона в очі НЕ бачила; одного докторанта, син якого вчиться в Європі, але батькам дітей зі Львова той докторант розказує, що краще вчитися у тієї пані; та ще двох львівських чиновників, які не мають відношення до теми, але отримують по 80 євро "добових".Так що все те навчання про яке ви говорите - то все таке... кумедне...А ось та пані та той легінь розкажуть арабам (!) як треба не тільки літати, не тільки ходити, а й як повзати...За 80 євро добових та безкоштовні авіаквитки що не розкажеш дурнуватим чоловікам в білих галабеях... Араби - вони ж як діти... проковтнуть будь-яку бздуру... akurt

Повідомлень: 10866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3954 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 21:57 xaos_3 написав: Gastarbaiter написав: won написав: Переформулюю: в країні, в якій збираєсся жить, точно нельзя получать громадянство.



Шо скаже шановне панство на таку точку зору? Це лиш точка зору і запрошення до обговорення. Переформулюю: в країні, в якій збираєсся жить, точно нельзя получать громадянство.Шо скаже шановне панство на таку точку зору? Це лиш точка зору і запрошення до обговорення.

А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?

Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати



Только в том случае, если не было украиского биометрического.

В противном случае можно въехать по какому угодно, хоть по антарктическому.

А при выезде человек будет рассматриваться как гражданин Украины, пытающийся выехать по подложным документам. Только в том случае, если не было украиского биометрического.В противном случае можно въехать по какому угодно, хоть по антарктическому.А при выезде человек будет рассматриваться как гражданин Украины, пытающийся выехать по подложным документам. rjkz

Повідомлень: 17380 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 22:01 Хомякоид написав: xaos_3 написав: Gastarbaiter написав: А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

А за новим паспортом їдь-но ти, друже, на Батьківщину без можливості легально повернутися потім у свою Німеччину.

Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?

Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати



Пробивають по даті народження та по співпаданні імен.

Заїдеш по німецькому паспорту маючи український і вже легально не виїдеш. Пробивають по даті народження та по співпаданні імен.Заїдеш по німецькому паспорту маючи український і вже легально не виїдеш.



Не так немного.

Проверяют биометрию.

В США при получении американского гражданства можно совершенно официально и законно изменить имя и фамилию.

Хоть Уинстон Черчилль хоть Мэрилин Монро.

Но биометрические данные будут проверяться при выезде из Украины и они покажут, что на самом деле никакой ты не Мэрилин Монро, а Вася Пупкин. Не так немного.Проверяют биометрию.В США при получении американского гражданства можно совершенно официально и законно изменить имя и фамилию.Хоть Уинстон Черчилль хоть Мэрилин Монро.Но биометрические данные будут проверяться при выезде из Украины и они покажут, что на самом деле никакой ты не Мэрилин Монро, а Вася Пупкин. rjkz

Повідомлень: 17380 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 тра, 2025 22:04 xaos_3 написав: won написав: xaos_3 написав: Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?

Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати Чому не можна легально повернутися до Німеччини або іншої країни?Звісно можна, треба лише в'їхати за німецьким/польським/ізраїльським... паспортом. І так само виїхати

"Наша пісня гарна й нова..." - вже це проходили тут рік тому десь, бурні дискусі точилися. Так не буде. Не випустять, якщо по біометрії (або ім'я + дата народження) з'ясують, що то є в першу чергу громадянин України. "Наша пісня гарна й нова..." - вже це проходили тут рік тому десь, бурні дискусі точилися. Так не буде. Не випустять, якщо по біометрії (або ім'я + дата народження) з'ясують, що то є в першу чергу громадянин України.

Не треба вигадувати ровера.

Треба діяти відповідно чинного законодавства враховуючи свої права. Не треба вигадувати ровера.Треба діяти відповідно чинного законодавства враховуючи свої права.



Права - это хорошо, это правильно.

У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.

Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?

Ноль.Нуль. Зиро. Права - это хорошо, это правильно.У гражданина Украины, получившего гражданство другой страны есть ПРАВО выйти из украинского гражданства.Знаете сколько людей смогли выйти из украинского гражданства с 2022 года?Ноль.Нуль. Зиро. rjkz

Повідомлень: 17380 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8586 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2792279327942795> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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